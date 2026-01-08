Fico bejelentette, hogy újabb szlovák–ukrán kormányülést terveznek

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő megismételte, hogy Szlovákia nem vesz részt az újabb „hadikölcsön” folyósításában Ukrajnának, de fenn akarja tartani a mindkét ország számára előnyös kétoldalú kapcsolatokat. Például újabb szlovák–ukrán kormányülést terveznek, erre ukrán területen kerülhet sor. Erről csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt, az ún. „elszántak koalíciójának” párizsi megbeszélésére vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva.

„Nem tervezünk kijevi utat, de újabb együttes kormányülést igen, feltehetően ukrán területen, mivel a legutóbbi Kassán volt. Nagyon szívesen kiutazunk, az egész kormány, konkrét projekteket készítünk elő, a békére és az együttműködésre összpontosítva” – jegyezte meg. Fico megismételte, nem ért egyet az EU-tagállamok többségének ukrajnai háborúra vonatkozó álláspontjával.

Tévesnek tartja azt az elképzelést, hogy Ukrajna folyamatos támogatásával Oroszország meggyengül, szerinte a háború elnyújtása csak az áldozatok számát növeli százezres nagyságrendben. Azt is megismételte, Szlovákia nem ajándékoz fegyvert Ukrajnákat és nem küld ki katonákat.

„Az egyetlen, amit elképzelhetőnek tartunk, hogy szomszédos országként Szlovákia részt vesz valamilyen tűzszüneti vagy békemegállapodás ellenőrzésében”

– jelentette ki.

Ugyanakkor úgy véli, hogy a béketárgyalásokat akadályozzák.

„Nem látom az őszinte szándékot a konfliktus minél gyorsabb békés lezárására”

– szögezte le.

Szerinte a békemegállapodás alapfeltétele, hogy a háború lezárása után Ukrajna ne válhasson a NATO tagjává, és ezt az álláspontot képviselte volna akkor is, ha részt vesz az elszántak koalíciójának találkozóján. Azonban az Ukrajnával folytatott megbeszéléseket részesíti előnyben, ahol kölcsönösen előnyös projektekről tárgyalnak. Andrej Babiš részt vett a párizsi találkozón, elmondta, hogy nyílt párbeszéd zajlott.

„Elhangzott egy protokolláris javaslat a tűzszünet utáni ukrajnai rendezésre vonatkozó elképzelésekről, de azt nem tudtuk meg, mikor jöhet létre a tűzszünet”

– mondta. Úgy véli, az ott jelenlevő államok többsége elutasítja, hogy katonákat küldjön Ukrajnába. Babiš egyelőre nem készül Ukrajnába.

„Nem kell mindannyiunknak odamennünk”

– mondta, hozzátéve, hogy Petr Macinka cseh külügyminiszter és Petr Pavel cseh államfő felkeresi az országot.

„Úgy látom, nekem most Európában és Csehországban vannak feladataim”

– tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma