Home Itt és Most Pozsonyban tárgyal a szlovák és a cseh kormányfő
Itt és Most

Pozsonyban tárgyal a szlovák és a cseh kormányfő

Andrej Babiš a szlovák kormányfővel, az államfővel és a házelnökkel találkozik

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: ChatGPT)

Robert Fico (Smer-SD) csütörtökön, január 8-án fogadja Andrej Babiš cseh kormányfőt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a szlovák kormányhivatal sajtóosztálya.

„A szlovák és a cseh kormányfő a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, valamint az aktuális európai és világpolitikai kérdésekről fog tárgyalni” – közölte a kormányhivatal.

Robert Fico azt reméli, a két ország hamarosan újra közös kormányüléseket fog tartani.

„A szlovákok és csehek közti kapcsolatokat szerintem mindig is a kölcsönös bizalom jellemezte, és mindig abból indultam ki, hogy bár a politikusok váltják egymást, a szlovák és a cseh nemzet közti közeli kapcsolat megmarad.

A Morva folyó jobb és bal partján élő nemzetek együttélésének jövője felől nincsenek kétségeim”

– jelentette ki a kormányfő.

***

Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák kormányfő programja:
10.00 Andrej Babiš érkezése (Pozsony, kormányhivatal, Szabadság tér 1)
10.05 Hivatalos üdvözlés katonai tiszteletadással
10.15 Sajtófotózás
12.40 Közös sajtótájékoztató

Andrej Babiš cseh és Peter Pellegrini államfő programja:
13.40 – Andrej Babiš fogadása – sajtófotózás (Pozsony, elnöki palota)

Andrej Babiš és Richard Raši házelnök találkozója:
14.30 Andrej Babiš érkezése (Pozsonyi vár)
– a delegációk bemutatása
– sajtófotózás
– a vendégkönyv aláírása
– négyszemközti megbeszélés

tasr/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szlovákia nem ad hadikölcsönt Ukrajnának

Helyenként hófúvásra és erős szélre kell számítani

Európának hallania kell! – jogállamisági ügy lett a...

Ne válaszoljanak gyanús külföldi telefonhívásokra!

Šutaj Eštok szerint, ha Kotlár nem tud eredményeket...

Raši egyik koalíciós partnerrel sem szeretne közös jelöltlistát...

Gröhling elképzelhetetlennek tartja a Slovensko mozgalommal való kormányzást

Elhunyt Tarr Béla, világhírű magyar filmrendező

Két új párt alakult Szlovákiában, megszűnt Dzurinda „kék”...

Útinform: többnyire járhatók a szlovákiai utak, havas szakaszokra...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma