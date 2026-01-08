Pozsonyban tárgyal a szlovák és a cseh kormányfő

Robert Fico (Smer-SD) csütörtökön, január 8-án fogadja Andrej Babiš cseh kormányfőt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a szlovák kormányhivatal sajtóosztálya.
„A szlovák és a cseh kormányfő a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, valamint az aktuális európai és világpolitikai kérdésekről fog tárgyalni” – közölte a kormányhivatal.
Robert Fico azt reméli, a két ország hamarosan újra közös kormányüléseket fog tartani.
„A szlovákok és csehek közti kapcsolatokat szerintem mindig is a kölcsönös bizalom jellemezte, és mindig abból indultam ki, hogy bár a politikusok váltják egymást, a szlovák és a cseh nemzet közti közeli kapcsolat megmarad.
A Morva folyó jobb és bal partján élő nemzetek együttélésének jövője felől nincsenek kétségeim”
– jelentette ki a kormányfő.
***
Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák kormányfő programja:
10.00 Andrej Babiš érkezése (Pozsony, kormányhivatal, Szabadság tér 1)
10.05 Hivatalos üdvözlés katonai tiszteletadással
10.15 Sajtófotózás
12.40 Közös sajtótájékoztató
Andrej Babiš cseh és Peter Pellegrini államfő programja:
13.40 – Andrej Babiš fogadása – sajtófotózás (Pozsony, elnöki palota)
Andrej Babiš és Richard Raši házelnök találkozója:
14.30 Andrej Babiš érkezése (Pozsonyi vár)
– a delegációk bemutatása
– sajtófotózás
– a vendégkönyv aláírása
– négyszemközti megbeszélés
tasr/Felvidék.ma