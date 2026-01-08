Az államfő fogadta Babišt, értékelte a kormányok közötti megújuló együttműködést

Peter Pellegrini köztársasági elnök csütörtökön Andrej Babiš cseh kormányfőt fogadta az elnöki palotában a miniszterelnök szlovákiai látogatása során. Az elnöki hivatal szerint a találkozás által a felek megerősítették, hogy meg akarják őrizni és tovább akarják fejleszteni a rendkívül közeli szlovák–cseh kapcsolatokat. Pellegrini értékelte a két ország közti rendszeres politikai párbeszéd megújulását.

„Nagyon örülök, hogy a kormányfők már konkrét dátumot is kijelöltek a közös kormányüléshez. Ezzel egy fontos lépés tettünk a kapcsolataink újraindítása, valamint a két ország még intenzívebb együttműködése felé” – jelentette ki Pellegrini állásfoglalásában, melyet az elnöki hivatal sajtóosztálya továbbított a TASR hírügynökségnek.

Pellegrini és Babiš egyetértenek abban, hogy fontos a visegrádi négyek, illetve a szlavkovi hármak országai közti együttműködés, és megvitatták, hogyan fejleszthetnék ezeket tovább.

Tárgyaltak továbbá bilaterális kérdésekről is, egyebek között a határon átnyúló együttműködésről, az infrastruktúra fejlesztéséről és az egészségügyi mentőszolgálatok koordinálásáról.

Külön figyelmet szenteltek a védelmi kérdéseknek, az ukrajnai háború fejleményeinek, Európa biztonsági helyzetének, illetve az Európai Unió terjeszkedésének, főleg a Nyugat-Balkánon.

A szlovák államfő és Babiš az energetikai biztonságról és Közép-Európa energiaellátásának biztosításáról is beszélt, valamint a két ország együttműködésről az atomenergia terén.

Babiš cseh kormányfőként hagyományosan Szlovákiát választotta első külföldi látogatása céljául.

Tárgyalt Robert Fico (Smer-SD) szlovák kormányfővel is, a pozsonyi várban pedig találkozott Richard Raši (Hlas-SD) házelnökkel.

