Ismét lesznek közös cseh és szlovák kormányülések

A két kormányfő egy korábbi felvételen (Fotó: TASR)

Ismét lesznek együttes cseh és szlovák kormányülések, a folytatásról Robert Fico (Smer-SD) szlovák és Andrej Babiš cseh kormányfő állapodott meg csütörtökön. A következő együttes ülés Csehországban lesz – jelentette be Fico és Babiš a megbeszélésüket követő sajtótájékoztatón.

„Ma megállapodtunk, hogy folytatjuk az együttes kormányüléseket, és abban is, hogy a következő Csehországban lesz” – jelentette be Fico.

Egyúttal minél hamarabb szeretné összehívni a slavkovi hármak kormányfői találkozóját is, amelyen Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalnának. Az S3-ban most Szlovákia tölti be a soros elnökséget. Fico rendkívül fontosnak nevezte a február 12-i uniós csúcsot is, amelyen a versenyképesség lesz az egyik téma.

Július 1-től Szlovákia veszi át a soros elnökséget a visegrádi csoportban (V4).

„Rendkívül aktívak leszünk és mindent megteszünk, hogy a V4 ismét olyan erős legyen, mint korábban. Ez az erő abból adódott, hogy négy uniós tagállam képes volt közös álláspontot kialakítani és együtt mozogni az unión belül”

– jelentette ki Fico, oldalán Babišsal. Hozzátette, tudatosítja, hogy a V4-ek dinamikájára hatással lesz az áprilisi magyarországi választás.

