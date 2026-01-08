Megtartották az idei első elsőszerdai szentmisét Alsóbodokon

Az új esztendő első hagyományos elsőszerdai szentmiséjét január 7-én tartották meg az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban. A Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában bemutatott ünnepi szentmise főcelebránsa mons. Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynöke volt, aki az imádságos alkalmon lelkipásztori üzenettel fordult a jelenlévő hívekhez.

A jelenlévő hívek – a kialakult hagyományhoz hűen – ezúttal is Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért ajánlották fel imáikat. Az alsóbodoki elsőszerdai szentmisék immár több mint egy évtizede hordozzák és ápolják azt a lelki örökséget, amely a keresztény hit megélését, a magyarság megmaradását és a közép-európai népek közötti kiengesztelődést szolgálja.

A szentmise zenei szolgálatát Tigyi Miloš kántor látta el, aki igényes és méltóságteljes énekével járult hozzá az ünnepi liturgia imádságos és felemelő légköréhez.

A szentmise homíliájában Ďurčo Zoltán helynök atya Isten ajándékozó szeretetének mélységét állította a középpontba, amely Jézus Krisztus születésében, nyilvános működésében és megváltó halálában bontakozik ki teljességgel.

Mint fogalmazott,

a karácsony igazi üzenete nem pusztán az ajándék ténye, hanem annak „kicsomagolása”: annak felismerése, miként ajándékoz meg bennünket a mennyei Atya Fiában.

Hangsúlyozta, hogy Szent János evangélista tanúságtétele világosan mutatja, mit jelent a szeretet megélése a mindennapokban, hiszen nemcsak tanúja volt Jézus életének, hanem életével válaszolt is arra, amikor Krisztus azt tanította: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.”

A püspöki helynök kiemelte Keresztelő Szent János alakját is, aki prófétai küldetését élete feláldozásáig vállalta, s akinek tanúságtétele – jegyezte meg – szoros párhuzamba állítható Esterházy János sorsával.

Mint hangsúlyozta,

Esterházy János sem a földi dicsőséget kereste, hanem hűséges maradt népéhez, keresztény értékeihez és a Jóistenhez, s a börtönévek során is a szolgáló szeretet, a megbocsátás és a kiengesztelődés tanúja volt.

A helynök atya kiemelte: Isten szolgája Esterházy János életpéldája arra hív, hogy mi is a szentségekből élve, ellenségeinkért is imádkozva, a békesség megvalósítóivá váljunk, mert – mint hangsúlyozta – a szentség útja minden hívő számára meghívás.

A szentmise végén az Esterházy János Zarándokközpont igazgatója, ifj. Csámpai Ottó mondott köszönetet a jelen lévő híveknek és zarándokoknak, amiért részvételükkel megtisztelték az ünnepi alkalmat.

Háláját fejezte ki továbbá Ďurčo Zoltán helynök atyának is, aki készséggel vállalta a szentmise bemutatását. Felszólalásában egyúttal tájékoztatta a jelenlévőket a következő, februári elsőszerdai szentmise tervezett időpontjáról is.

A szentmise zárásaként a jelenlévők közös imádságban fohászkodtak Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, valamint lelki örökségének továbbéléséért és kibontakozásáért.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma