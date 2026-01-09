Nagyszombat megyében hasznos információkkal segítik a támogatásért folyamodókat

A megye idén közhasznú tevékenységek támogatására két támogatási felhívást tett közzé, amelyekre összesen 600 ezer eurót különített el. A támogatások elsősorban a városok és falvak fejlesztésére, a kultúra, a sport, a társadalmi és közösségi tevékenységek támogatására, valamint a régió lakosságának életminőségét javító nonprofit szervezetek projektjeire irányulnak. A pályázatok elektronikus benyújtásának végső határideje január 31.

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat hasznos információkkal szolgáló találkozókat szervez a a régió városainak, falvainak és civil szervezeteinek szánt támogatásokkal kapcsolatban. Ezen találkozók célja a fent említett támogatásokért pályázók segítése, gyakorlati információk nyújtása a támogatások igénylésének, felhasználásának feltételeiről, a pályázatok benyújtásának módjáról, a projektek kiértékeléséről és a pályázók korábbi években tapasztalt leggyakoribb hibáiról.

A tájékoztató jellegű találkozók végleges időpontjai a következők:

január 12. 16:30 – Csallóközi Könyvtár, Dunaszerdahely, Bartók Béla korzó 788/1,

január 14. 16:00 – KivK, Szenice, SNP 2,

január 15. 16:00 – TTSK Iroda, Nagyszombat, Starohájska 10,

január 19. – Galántai Városi Hivatal, az időpont még egyeztetés alatt,

január 20. – Helytörténeti Múzeum, Galgóc, Františkánske nám. 1– az időpont megerősítésre vár,

január 21. 16:00 – Stb Skalica, Szakolca, Gorkého 27,

január 22. 15:00 – KC PRIESTOR, Szered, Legionárska 38,

január 23. 16:30 – CVČ Ahoj, Pöstyén, Teplická 83.

Bővebb tájékoztatás ITT kérhető.

