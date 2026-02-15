Főszerepben Jókai Mór és a magyar széppróza a közmédia csatornáin

Február 18-án a 201 éve született Jókai Mórra emlékezünk: a bicentenáriumi emlékév zárónapján a közmédia csatornái tematikus műsorokkal, filmekkel és különkiadásokkal idézik fel az író életművét. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar széppróza napját is, amely jelentőségét a közmédia szintén televíziós és rádiós műsorokkal hangsúlyozza.

Az M5 kulturális csatorna több napon át tematikus műsorokkal kapcsolódik a Jókai 200 emlékévhez és a magyar széppróza napjához, kiemelt figyelmet szentelve a témának az Agenda és a Librettó című műsorukban is. Február 16-án 9 órától az Ez itt a kérdés Jókai Mór életművének hatását és máig tartó aktualitását vizsgálja, délután pedig a Jókai, a legmagyarabb író ismeretterjesztő sorozat egyik epizódja idézi fel az író sokoldalú személyiségét. Február 17-én reggel az M5 História Jókai Mór irodalomtörténeti jelentőségére fókuszál, majd a Jókai és a Balaton című rövid epizód Jókai balatoni kötődését mutatja be. Délután újabb részek láthatók a Jókai, a legmagyarabb író sorozatból, 18:25-től pedig a Delta MI-műsorvezetője, Bíró Ada Jókai Mórral készített különleges interjúja gazdagítja az emléknapot.

Február 18-án reggel 9 órától a Nagy Diák Jókai Teszt döntője látható az M5-ön, amelyben középiskolások mérik össze tudásukat az író életéről és munkásságáról.

A nap folyamán több alkalommal is műsorra kerül a Leporelló, amely Jókai Mór prózai írásaiból válogat részleteket. 12:35-kor kezdődik a Sárga rózsa című Jókai mű zenés filmváltozata, az 1968-as tévéfilm a Hortobágyon játszódó történet balladai jellegét hangsúlyozza. 15 órától a Sorok között című műsor a nap tematikájához kapcsolódva kortárs alkotók részvételével idézi fel az irodalmi hagyományt, délután pedig a Jókai, a legmagyarabb író újabb epizódja világít rá a szerző gondolkodására és jövőbe mutató látásmódjára. 18:30-tól láthatják azt a háromrészes műsorsorozatot, amely a regényíró alakját mutatja be különböző aspektusokból, majd 21 órától Maksay Ágnes Jókai Erdélyben című filmjének premierje következik a csatornán. Az ünnepi napot 22.25-től Jókai Mór A bolondok grófja című művének 1973-as televíziós feldolgozása zárja.

A Duna február 18-án az Álmok álmodói című sorozat Jókai Mórt bemutató epizódjával indítja a napot, kora este pedig a csatornán is megtekinthető Bíró Ada a Jókai 200 bicentenárium alkalmával megvalósított interjúja. A tematikus napot 21 órától a Szegény gazdagok című 1959-es játékfilmmel zárja a csatorna.

Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában február 18-án a stúdióban Sal Endre író idézi fel a kétszázegy éve született írófejedelem és a magyar széppróza jelentőségét, majd a csatorna 23 órától műsorára tűzi a Jókai Mór azonos című novellája alapján készült Melyiket a kilenc közül? című tévéfilmet.

Február 18-án országszerte és a határon túl is irodalmi események, könyvbemutatók idézik fel a magyar széppróza és Jókai életművének jelentőségét.

A Kossuth Rádió már előző este is a témához kapcsolódik: Az Este házigazdája Osztie Zoltán, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa lesz, vendége Zsuffa Tünde író. Február 18-án reggel a Hajnal-táj és a Délelőtt a Hangtár segítségével idézi fel az irodalmi hagyományokat, míg a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban Erőss Kinga, a Magyar Írószövetség elnökének jegyzete hangzik el. A hely című műsor 11 óra után Lackfi János dolgozószobájából jelentkezik, a Magyar Rádió archív felvételeinek segítségével bemutatva egykori írók alkotómódszereit. Délután a Rádiószínházban Eötvös József Novella című írása hallható, a Felfedező Jókai és a színház kapcsolatát vizsgálja. A Kalendárium vendége Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója, Jókai-kutató lesz, a Jó napot, Magyarország! pedig a hallgatók véleményét kéri a magyar szépprózáról. A Nagyok című műsorban Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész szólal meg, a Vers mindenkinek blokkban pedig Jókai Mór A hősök emlékszobránál című verse hangzik el Gábor Miklós színművész tolmácsolásában egy archív felvételről. Az egész napos tematikus kínálatot a Jókai 200 programsorozat zárásához kapcsolódó kétperces rövid üzenetek szövik át a nemzeti főadón.

A nap aktualitásához kapcsolódó programokról a Petőfi Rádió is beszámol az Itthon, otthon című műsorban.

Ahogyan a Jókai-bicentenárium egész évében hétfőn, szerdán és pénteken Jókai-idézettel indult a Jó ebédhez szól a nóta a Dankó Rádióban, úgy a szerdai adásban is így lesz. Február 18-án továbbá, a széppróza napja alkalmából többek között Gárdonyi Géza és Arany János megzenésített sorai is felcsendülnek a műsorban.

A jeles napra a Csukás Meserádió is ünnepi műsorral készül. Február 18-án a magyar irodalom nagyjai közül Lázár Ervin, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Fekete István, Lackfi János, valamint természetesen Jókai Mór tollából született történetek hallhatók ismert művészek tolmácsolásában. A 201 éve született író verseit Vágó Bernadett (Csak egy délután) és Ternovszky Béla (Találós mesék) mondják el. Gryllus Dániel Lázár Ervin A kék meg a sárga című meséjét, míg Kubik Anna a Nagyapa meg a csillagok című történetet meséli el. Móra Ferenc művei Kovács Ákos (A mindentudó), Janza Kata (A didergő király) és Gőz László (Cini, cini, zene, zene) előadásában szólalnak meg. Lackfi János két saját meséjét, Az elefánt reggelijét és A nagy varázslást olvassa fel.

Az M2 Mesetévé saját gyártású Hetedhét kaland című műsorának február 18-i adása Jókai Mór előtt tiszteleg, játékos, élményszerű formában hozva közelebb az író alakját és történeteit a legkisebbekhez.

