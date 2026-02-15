Bakondi György: az európai országokban a migráció állandóan napirenden van

Az európai országokban a migráció állandóan napirenden van. Az Európai Unió (EU) szintjén a megoldást most abban látják, hogy kvóták szerint átcsoportosítsanak migránsokat olyan országokba, ahol nincsenek vagy jóval kevesebben vannak, onnan, ahol nagyon sokan vannak – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Bakondi György hozzátette, hogy Magyarország speciális helyzetben van, mert nincsenek illegális bevándorlók a határőrizeti rendszernek köszönhetően.

Az EU azt szeretné elérni, hogy Magyarország egyrészt engedje be azokat, akik a határhoz jönnek és magyar területen bírálja el a menekültkérelmüket, másrészt kvóták szerint fogadjon be migránsokat, vagy akik nem kaphatnak menekültstátuszt, azokat utaztassa haza

– közölte.

Bakondi György megítélése szerint hazánknak nem célszerű azt a helyzetet felvállalni, ami Nyugat-Európa számos országában látható a mindennapokban. Ott ugyanis élhetetlenné váltak a nagyvárosok, és ez olyan változásokat kényszerít ki a döntéshozókból, mint a menekültstátusszal kapcsolatos határozatok szigorítása, a kitoloncolások növelése, a szociális ellátások csökkentése – fűzte hozzá, jelezve, csak ezekkel tudják megnyugtatni a lakosságot.

Közlése szerint Georgiában és Horvátországban olyan negatív folyamatok indultak el, amelyek a lakosság nyomására ösztönözték a politikai vezetést arra, hogy változtasson migrációs politikáján.

Megjegyezte, hogy „Spanyolország tud más megoldást”, ott most éppen 500 ezer illegális migráns kap állampolgárságot.

Mint mondta, „ez is egyfajta megoldáskeresés, hogy ne illegálisan, munka nélkül, a szociális ellátórendszert terhelve legyenek otthon”; reménykednek abban is, hogy ez 500 ezer új szavazót jelent azoknak a pártoknak, amelyek ezt a döntést meghozták.

MTI/Felvidék.ma