A Magyar magazin február 18-i műsorkínálata

A Magyar magazin az STV2-es csatornán szerdán, február 18-án,  8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Az alapiskolák már javában készülnek a beiratkozásra.

Ebben a tanévben is keresik a szakma sztárjait a szakközépiskolások között.

A magyar van Gogh, azaz Pirk János alkotásaiból nyílt kiállítás a művész szülővárosában, Galántán.

Idén is hetedhét országra szóló vigadalom volt a szepsi népviseletes bál.

A műsorvezető Holop Zsóka.

Utána következik a Porta, amely ezúttal Szilice települést mutatja be.

BÁ/Felvidék.ma

