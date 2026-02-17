A Magyar magazin február 18-i műsorkínálata

3
A Magyar magazin az STV2-es csatornán szerdán, február 18-án, 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:
Az alapiskolák már javában készülnek a beiratkozásra.
Ebben a tanévben is keresik a szakma sztárjait a szakközépiskolások között.
A magyar van Gogh, azaz Pirk János alkotásaiból nyílt kiállítás a művész szülővárosában, Galántán.
Idén is hetedhét országra szóló vigadalom volt a szepsi népviseletes bál.
A műsorvezető Holop Zsóka.
Utána következik a Porta, amely ezúttal Szilice települést mutatja be.
BÁ/Felvidék.ma