Danko az ukrán nagykövet bekéretését követeli a kormánytól

A megrongálódott Barátság kőolajvezeték miatt a kormánynak be kell kéretnie Ukrajna szlovákiai nagykövetét. Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket, a nagykövetet ki kell utasítani – jelentette ki a közösségi médiában Andrej Danko, az SNS elnöke annak kapcsán, hogy a kormány szerdán veszélyhelyzetet hirdetett, és 250 ezer tonna olajat szabadított fel a Slovnaft számára az állami olajtartalékból.

A kőolajszállítás leállása Danko szerint a magyarországi választásba való durva beavatkozás. „Vitathatatlan tény, hogy súlyos helyzet alakult ki a Slovnaftban. Nincs kőolaja. Ezért üdvözlöm a kormány lépéseit, de egyúttal felszólítom a kormányfőt, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet. Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket, a nagykövetet ki kell utasítani. Abban nincs semmi logika, hogy az oroszok rongálnának meg olyasmit, amiből bevételük származik. Volodimir Zelenszkij már korábban is fenyegetőzött azzal, hogy még megbánjuk egyes döntéseinket és kijelentéseinket” – mondta Danko.

Mivel a Slovnaft a magyar MOL-csoport része, az SNS szerint ez Magyarország elleni támadás is.

„Tény, hogy Magyarországon zajlik a választási kampány, és ez beavatkozás a magyar parlamenti választásba. Orbán Viktor nem felel meg nekik, mert olyan nézeteket vall, amilyeneket a mi kormányunk. Orbán Viktor rengeteg dologban következetes” – közölte az SNS elnöke.

„Komolyan aggódom amiatt, hogy ha valaki nem állítja meg Zelenszkij elnököt, az EU-t belerángathatják a háborús konfliktusba. Ugye senki sem hiszi, hogy Zelenszkij önállóan hoz döntéseket.

Ezért mindig rossz volt hallgatnom, amikor Robert Fico arról beszélt, hogy közös kormányüléseket tervez (Ukrajnával – a TASR megj.), hogy ne adj isten Ukrajna akár EU-tag is lehet. Az SNS nevében kijelenthetem, hogy Ukrajna sosem lehet NATO-tag, és nem csatlakozhat az unióhoz” – szögezte le.

Danko hozzátette, jövőre a szlovákiai választási kampány során is várható külföldi beavatkozás. „Azt hiszem, el sem tudjuk képzelni, micsoda pokol lesz itt a jövő évi választás előtt. Félre akarják állítani a Smer, a Hlas és az SNS vezetőit, mint mindig. Ha ezt nem fogja fel a mostani kormány, akkor nagyon rosszul végzi” – tette hozzá az SNS elnöke.

TASR/Felvidék.ma