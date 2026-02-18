Home Itt és Most Leállítja a Slovnaft a gázolaj ukrajnai exportját, csakis belföldre termel
Leállítja a Slovnaft a gázolaj ukrajnai exportját, csakis belföldre termel

Kép forrása: fotoma.sk

Leállítja a Slovnaft olajfinomító a gázolaj ukrajnai exportját, és teljes egészében belföldre termel – jelentette be a kormány szerdai ülése után Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. A kabinet arról határozott, hogy 250 ezer tonna olajat szabadít fel a Slovnaft számára az állami olajtartalékokból. Ezzel arra reagált, hogy a háborús konfliktus miatt leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Az olajfinomítónak napi 7300-7500 tonna kőolajra van szüksége a belföldi igények kielégítéséhez. „A Slovnaft leállítja a gázolaj ukrajnai exportját és minden más exportot, teljes egészében a hazai piacra fog termelni” – mondta a kormányfő.

Hozzátette,

nem fenyeget üzemanyaghiány, és más kőolajszármazékokból sem lesz hiány.

Az állami olajtartalék egy részének felhasználásával a Slovnaft azt az időszakot hidalja át, amíg megérkeznek a tartályhajók Horvátországba, onnan pedig vezetéken a kőolaj Szlovákiába. Az olajfinomító becslése szerint 20-30 napról van szó.

Denisa Saková gazdasági miniszter elmondta, Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter megvizsgálja, hogy Csehország tud-e szállítania kőolajat és kőolajtermékeket Szlovákiának.

Saková szerint

a kőolaj ellentétes irányú szállítása a jövőben alternatív szállítási útvonal lehet, de komoly beruházást igényel.

TASR/Felvidék.ma

Az első szlovákiai magyar hírportál
