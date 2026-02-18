Fico szerint „politikai okokból” nem érkezik orosz kőolaj a Barátság kőolajvezetéken

Ötször drágább lesz a szállítás az Adria-kőolajvezetéken, mint a Barátság vezetéken, amelyen már két hete nem érkezik kőolaj. És drágábban kell megvenni a kőolajat is – közölte szerdán Robert Fico kormányfő a Slovnaft vezetőinek társaságában.

A kormány kőolajhiány miatt veszélyhelyzetet hirdetett, és 250 ezer tonna olajat szabadított fel a Slovnaft számára az állami olajtartalékból. „A gond az, hogy először is nincs kipróbálva a teljes kapacitással működő Adria-kőolajvezeték, másodszor pedig idáig bő egy euró tranzitdíjat fizettünk egy tonna kőolajért 100 kilométerenként,

Horvátország esetében pedig ez több mint 5 euró. Ötszörös tranzitdíjat kell fizetni, ha az Adriáról érkezik a kőolaj, Ausztrián és Magyarországon keresztül”

– mondta a kormányfő.

„Ha Zelenszkij végleg leállítja az ukrajnai szállítást, többet fogunk fizetni a kőolajért és a más útvonalért is, csak azért, mert Zelenszkij ezt a játékot játssza” – tette hozzá Fico azzal, hogy az ukrán vezetékekben levő kőolaj már a Slovnaft tulajdonát képezi.

A kormányfő gyanúja szerint

„politikai okokból” nem érkezik orosz kőolaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiában.

„Teljes mértékben elképzelhetőnek tartom, hogy ismét Zelenszkij elnök hozta ezt a döntést (mint korábban a földgáznál – a TASR megjegyzése). Hírszerzési értesüléseink szerint a vezeték megsérült részét, amire az ukrán kormány hivatkozik, megjavították, és a sérült részen minden probléma nélkül érkezhetne az orosz kőolaj Szlovákiába” – tette hozzá Fico.

„Szerintem ez a magyarországi választással függ össze, óriási nyomást jelent Orbán Viktorra, hiszen ismerjük a magyar kormány egyértelmű álláspontját Ukrajna lehetséges EU-tagságával kapcsolatban” – folytatta a kormányfő.

Fico szerint Zelenszkij ezzel eljátszhatja Szlovákia támogatását is az uniós reményeivel kapcsolatban.

„Ha beigazolódik a gyanú, hogy politikai zsarolásról van szó, akkor fokozatosan elveszíti a támogatásunkat.

A mai kormányülésen részt vett a Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer képviselője is, akit az Ukrajnának szállított villamos energia ügyében hívtam. Áramkimaradásoknál ugyanis Szlovákia biztosít villanyáramot Ukrajnának. Januárban annyi áramot adtunk át, mint tavaly egész évben” – tette hozzá Fico.

„Ha Zelenszkij elnöknek az a benyomása, hogy nincs szükségük erre az áramra, úgy is dönthetünk, hogy nem működünk együtt tovább a villamos energia szállításában” – jelentette ki a kormányfő.

TASR/Felvidék.ma