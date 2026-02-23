Az SNS támogatja Ficót az ukrajnai áramszállítás leállításában

A kormánypárti SNS teljes mértékben támogatja Robert Fico kormányfőt és várja, hogy a Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer (SEPS) bizonyos időre leállítsa az áramszállítást Ukrajnának – reagált sajtónyilatkozatában a párt Fico korábbi bejelentésére, hogy válaszul a kőolajszállítás szünetelésére kérni fogja a szlovákiai szolgáltatótól az áramszállítás leállítását.

Andrej Danko, az SNS elnöke egyértelmű és határozott lépéseket vár.

„Ha a kormányfő szerint bizonyítást nyert, hogy az ukránok most ugyanúgy blokkolják a kőolajszállítást is, mint a földgázszállítást, akkor elfogadhatatlan, hogy Ukrajna, amely négy és fél milliárdos támogatást kapott Szlovákiától, politikailag zsaroljon bennünket”

– hangsúlyozta az SNS elnöke. Bízik benne, hogy a kormányfő „nem hátrál meg, és az utolsó pillanatban nem módosítja a véleményét”.

Emellett azt is elvárja Ficótól, hogy elutasítja az Oroszország elleni újabb szankciókat, mert erre egyébként az a parlamenti határozat is kötelezi, amelyet az SNS indítványára fogadott el a törvényhozás.

Fico vasárnap (február 22.) este a közösségi médiában jelentette be, hogy hétfőn felkeresi a SEPS-t, és leállíttatja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti áramellátást. Ennek oka, hogy leállt az orosz kőolaj ukrajnai szállítása Szlovákiába és Magyarországra.

Fico tervezett lépése ellen élesen tiltakozott az ellenzék. A kormányfő tervét háborús bűncselekménynek, büntetőjogi szempontból pedig hazaárulásnak nevezték, ami szerintük sérti a szlovák gazdaság érdekeit és rontja az ország megítélését.

TASR/Felvidék.ma