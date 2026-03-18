A kormány emelné a parlamenti bejutási küszöböt?

A KDH értesülései szerint a kormánykoalíció 5-ről 10 százalékra akarja emelni a parlamenti bejutási küszöböt. Erről Milan Majerský, a KDH elnöke tájékoztatott. A tervet durva beavatkozásnak tartja a választási versenybe, mivel szavazatok százezrei vesznének el.

„A szabályok módosítására készül a kormány. Biztos vagyok benne, hogy Robert Fico nem fogja csak úgy megadni magát, foggal-körömmel kapaszkodni fog a hatalomba” – mondta Majerský szerdai sajtótájékoztatóján. „A kormánypártok tisztában vannak vele, hogy csökken a támogatottságuk, nem kedvelik őket a választók, fogy a népszerűségük” – folytatta.

Ezért akarják megváltoztatni a szabályokat, és emelni a bejutási küszöböt. „Több kormánypárti képviselő azt mondja, hogy akár 10 százalék is lehet”

– mondta Majerský. Több jelenlegi parlamenti párt 5 és 10 százalék közti eredménnyel jutott be.

„Ezért nyilvánosan feltesszük a kérdést Robert Ficónak, miért akarja korlátozni a demokratikus választási versenyt. A KDH több alkotmányjogásszal is felvette a kapcsolatot, és kész az Alkotmánybírósághoz fordulni” – zárta a mozgalom elnöke.

Robert Fico kormányfő már többször kijelentette, hogy

el kellene gondolkodni a választási rendszer módosításain, a választási letéti összeg és a bejutási küszöb emelését is emlegette, legalább 7 százalékra.

Jelenleg a választási koalícióknak kell 7 százalékos választási eredményt elérniük.

A belügyminisztérium tavaly kidolgozta a választási óvadék és a pártoknak járó állami támogatás módosítási tervezetét, de erről nem volt tárcaközi egyeztetés.

TASR/Felvidék.ma