Orbán Viktor: az ukrajnai háborút be kell fejezni

Az ukrajnai háborút be kell fejezni, és ezután lehet hozzákezdeni Oroszország bevonásával egy új biztonsági és kereskedelmi rendszer kialakításához – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott, szerdán műsorra tűzött interjúban.

A kormányfő elmondta: egyetért azokkal a véleményekkel, hogy Európa védelmét meg kell erősíteni, mert Európa jelenleg gyenge. Éppen ezért nem az ukrán hadsereg megerősítését támogatja, hanem azokat az erőfeszítéseket, amelyek az Európai Unió és a NATO-tagországok katonai kapacitásainak erősítését célozzák – hangsúlyozta.

Hozzátette: egyetért azokkal a véleményekkel is, amelyek szerint Oroszország az erő nyelvén ért, de éppen ezért kell Európának nagyon erősnek lennie. „Ukrajna azonban nem erősít, hanem gyengít bennünket”

– hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy a világ a globális liberalizmus korszaka után a helyi szinteken érvényesülő patriotizmus felé tart. A változás nem az elmúlt két-három évben kezdődött, hanem sokkal korábban, és jelenleg egy új világrend van kialakulóban – tette hozzá.

Úgy fogalmazott: a modern politikatörténet előző, liberálisnak nevezhető szakasza egyértelműen véget ért, és bár a most következő korszakra „még senki nem talált ki jó elnevezést, mi úgy hívjuk, hogy hazafias”. Valószínűleg ez az elnevezés sem elég pontos, de lényege az, hogy a globális liberalizmustól jelenleg a lokális patriotizmus felé haladunk – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy egyetért-e az Egyesült Államok által kezdett iráni hadműveletekkel, Orbán Viktor kifejtette: Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban folytatott legutóbbi megbeszélései alapján az a benyomása, hogy Trump meglátása szerint a háború forrása Irán.

Hozzátette: az ő hozzáállása óvatosabb, mint az amerikai elnöké, mert a térségben lezajlott korábbi konfliktusok tanulsága az, hogy könnyű megsemmisíteni egy ország hadseregét, nagyon nehéz azonban a hatalom konszolidálása.

Ebben a helyzetben felmerülhet az a kísértés, hogy a hatalmi konszolidációt a térségbe vezényelt katonákkal oldják meg, de „ebbe bele lehet ragadni”, így jelenleg nagy kockázat nehezedik az amerikaiakra, Trump elnökre és a Nyugat békeszerető közösségeire – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta, Donald Trump olyan személyiség, aki fel tudja rázni a nyugaton jelenleg érvényesülő rossz vezetői koncepciót, és új típusú vezetői karaktert alakíthat ki.

A kormányfő elmondta: Európában az az általános meggyőződés, hogy „az erős vezető veszélyt jelent, tehát rossz dolog”.

E felfogás szerint a vezetők feladata csak az intézmények irányítása lehet, ami teljes tévedés, ezt a vezetési koncepciót kell megváltoztatni, és Donald Trump éppen ezt tette – mondta a szerdai interjúban Orbán Viktor.