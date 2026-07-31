Barangolás a balassagyarmati Palócligetben

A Palócország fővárosának is tekinthető Balassagyarmat számos látnivalóval várja a látogatókat. A történelmi városközpontban található három hektárnyi területen Palócliget, amelynek központjában áll a Palóc Múzeum és a hozzá tartozó skanzen.

Balassagyarmat legnagyobb parkját 1898-ban létesítették Erzsébet királyné tiszteletére. Az eredetileg 7 hektáros ligetet Kondor Vilmos, az erdőgondnokság akkori vezetője tervezte. A történelem során több nevet is viselt: a második világháborút követően Sztálin nevét kapta, majd 1961-ben nyerte el a ma is használatos Palócliget elnevezést.

A park egyik legfőbb ékessége az 1914-ben épült múzeumpalota, amely a Palóc Múzeumnak ad otthont. A múzeum tövében 1932-ben hozták létre Magyarország első szabadtéri múzeumát. Ugyancsak a liget területén épült meg 1959-ben a szabadtéri színpad és nézőtere.

A parkot 1976-ban természetvédelmi területté nyilvánították, 2000 óta pedig helyi védettséget élvez. Értékes faállományában hárs, juhar, amerikai mocsártölgy, vadgesztenye, feketedió, nyárfa és óriás mamutfenyők is megtalálhatók. Gazdag állatvilágának szarvasbogarak, cinkék, erdei fülesbaglyok és mókusok is részei.

Az elmúlt évtizedekben a liget arculata is jelentősen megváltozott: területe az egykori hét hektárról mára három hektárra csökkent.

A gazdag növény- és állatvilág mellett a parkban számos szobor és emlékjel is található. Többek között Petőfi Sándor és Szabó Lőrinc szobra, az első és a második világháború áldozatainak emlékjele, az 1956-os emlékoszlop, valamint az országzászló is itt kapott helyet.

A Palócliget nemcsak a pihenés és a kikapcsolódás helyszíne, hanem szakrális térként is szolgál. A sétányok mentén alakították ki a keresztút stációit. A liget emellett fontos helyszíne a Szent Anna-kultuszhoz kötődő Palóc Búcsúnak is, amelyet a napokban rendeztek meg.

A palócság kincseit őrző Palóc Múzeum meglátogatása mellett érdemes időt szánni a nyári hőségben is kellemes hűvöst kínáló ligetre.

Fotóinkkal most mi is végigkalauzoljuk olvasóinkat a Palócligeten.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma