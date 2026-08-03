Képekben a XXII. Szent Korona Ünnep vasárnapi eseményei

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Augusztus 1-jén és 2-án immár huszonkettedik alkalommal rendezték meg Ipolybalogon a Szent Korona Ünnepet.
Szombaton gyermekprogramok, könnyűzenei koncertek és hagyományőrző csoportok fellépése várta az érdeklődőket. Vasárnap megkoszorúzták Esterházy János mellszobrát, majd az Árpád-kori Szent Miklós-templomban ünnepi szentmisét tartottak. A szertartás keretében adták át a Szent Korona Emlékérmet is.
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Képriportunk a vasárnapi szakrális események legfontosabb pillanatait foglalja össze.
A szerző felvételei.
Pásztor Péter/Felvidék.ma