Képekben a XXII. Szent Korona Ünnep vasárnapi eseményei

Augusztus 1-jén és 2-án immár huszonkettedik alkalommal rendezték meg Ipolybalogon a Szent Korona Ünnepet.

Szombaton gyermekprogramok, könnyűzenei koncertek és hagyományőrző csoportok fellépése várta az érdeklődőket. Vasárnap megkoszorúzták Esterházy János mellszobrát, majd az Árpád-kori Szent Miklós-templomban ünnepi szentmisét tartottak. A szertartás keretében adták át a Szent Korona Emlékérmet is.

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A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma