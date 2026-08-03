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Képriport

Képekben a XXII. Szent Korona Ünnep vasárnapi eseményei

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Augusztus 1-jén és 2-án immár huszonkettedik alkalommal rendezték meg Ipolybalogon a Szent Korona Ünnepet.

Szombaton gyermekprogramok, könnyűzenei koncertek és hagyományőrző csoportok fellépése várta az érdeklődőket. Vasárnap megkoszorúzták Esterházy János mellszobrát, majd az Árpád-kori Szent Miklós-templomban ünnepi szentmisét tartottak. A szertartás keretében adták át a Szent Korona Emlékérmet is.

A beszámolónk ITT olvasható

Képriportunk a vasárnapi szakrális események legfontosabb pillanatait foglalja össze.

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

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