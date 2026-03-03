A Magyarság Háza programkínálata 2026. március 9. és március 12. között

A Magyarság Háza március második hetében is sokszínű kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket.

A hét során temesvári színházi előadás, erdélyi dokumentumfilm, zenés irodalmi est és történelmi szabadegyetemi előadás szerepel a műsoron, miközben a budapesti, zsámbéki és balassagyarmati kiállítások továbbra is látogathatók.

Március 9-én, hétfőn 19 órától a Magyarság Háza Teátrum programjában Az est, amikor bármi megtörténhet című előadást mutatja be a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház. A produkció a színház eszközeivel teremti meg azt a különleges atmoszférát, ahol a váratlan fordulatok és az emberi kapcsolatok feszültségei kerülnek előtérbe. Az előadás helyszíne a Magyarság Háza Galéria (1051 Budapest, Nádor utca 17.), kezdési időpontja 19 óra.

Március 10-én, kedden 18 órától a Magyarság Háza Filmklub keretében Csiki Zsuzsanna erdélyi dokumentumfilm-rendező Kallódó hagyatékaink című alkotását vetítik. A film kulturális és szellemi örökségünk sorsát, megőrzésének felelősségét és lehetőségeit vizsgálja, érzékeny társadalmi kérdéseket is érintve. A vetítés szintén a Magyarság Háza Galériában lesz.

Március 11-én, szerdán 18 órától az Irodalmi Szalon programjában Elmélyülés címmel zenés irodalmi estre kerül sor. Az est vendége B. Szabó Péter felvidéki születésű, Zürichben élő író és költő, a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) elnöke. A találkozás során irodalom és zene kapcsolódik össze, személyes gondolatokkal és felolvasásokkal kiegészítve.

A szabadegyetem március 12-én, csütörtökön 18 órakor folytatódik.

G. Kovács László felvidéki történész Széchenyi és Pozsony kapcsolata címmel tart előadást, amelyben Széchenyi István életének és munkásságának pozsonyi kötődéseit és történelmi jelentőségét elemzi. Az előadás helyszíne ugyancsak a Magyarság Háza Galéria.

A rendezvények mellett továbbra is látogatható a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítás a Magyarság Háza Galériában. A tárlat hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között tekinthető meg, míg pénteken, szombaton és vasárnap előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Zsámbékon, a Keresztelő Szent János Iskolaközpontban a Krisztus-kiállítás 2026. március 31-ig várja a látogatókat tanítási napokon 8 és 19 óra között. Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban ugyancsak március 31-ig tekinthető meg a 101 haiku – versek, képek, hangok, fények című kiállítás, amely Csík Mónika verseit és Janovics Erika akvarelljeit mutatja be keddtől szombatig 9 és 16 óra között.

Magyarság Háza / HE, Felvidék.ma