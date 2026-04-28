Magyarság Háza programajánlója április 27-30-a között

A Magyarság Háza április végén is sokrétű kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket. A hét során színházi előadás, történelmi dokumentumfilm, könyvbemutató előadás és tudományos-ismeretterjesztő program is helyet kap, miközben a korábban megnyílt kiállítások továbbra is látogathatók.

Április 27-én, hétfőn 19 órától a Magyarság Háza Teátrum programjában a Mi lesz veled, Béla? című előadást mutatja be a felvidéki Vezekényi Görbe Tükör társulat. Az előadás sajátos, ironikus hangvételben közelít társadalmi és emberi kérdésekhez, görbe tükröt tartva a mindennapok jelenségei elé. A produkció helyszíne a Magyarság Háza Galéria Budapesten, az V. kerületi Nádor utcában.

Április 28-án, kedden 18 órától a Magyarság Háza Filmklub keretében Az utolsó nagyasszony című történelmi dokumentumfilmet vetítik. Bertha Lívia és Ugron Zsolna erdélyi alkotók filmje egy meghatározó női életút történetét dolgozza fel, történelmi és személyes nézőpontból egyaránt. A vetítésnek a Magyarság Háza Galéria ad otthont.

Április 29-én, szerdán 18 órától az Irodalmi Szalon programjában Az elveszettnek hitt magyar hőseposz című könyvbemutató előadásra kerül sor.

B. Kovács István felvidéki régész, néprajzkutató és gömörológus előadásában egy különleges kutatás eredményeit ismerteti, amely a magyar hősi epika kérdéskörét és lehetséges hagyományait vizsgálja.

Április 30-án, csütörtökön 18 órától a Magyarság Háza Szabadegyetem programjában Hanesz Angelika felvidéki informatika–fizika szakos tanár tart előadást A robotika gyorsan fejlődő világa címmel. Az előadás a technológiai fejlődés aktuális irányait, a robotika mindennapi életben betöltött szerepét és jövőbeli lehetőségeit mutatja be közérthető formában.

A programok mellett továbbra is látogatható a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítás a Magyarság Háza Galériában, amely 2025. október 27. és 2026. június 30. között tekinthető meg. A tárlat hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között látogatható, míg pénteken, szombaton és vasárnap előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban a 101 haiku – versek, képek, hangok, fények című kiállítás 2026. május 31-ig várja az érdeklődőket. A különleges összművészeti tárlat Csík Mónika verseit és Janovics Erika akvarelljeit mutatja be keddtől szombatig 9 és 16 óra között.

