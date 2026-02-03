A Magyarság Háza programkínálata február 2-15-e között

A Magyarság Háza 2026. február második hetében ismét gazdag és sokszínű kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A hét folyamán színházi előadás, filmvetítés, irodalmi est, történelmi előadás és gyermekeknek szóló bábszínház is helyet kap a programban, miközben több kiállítás Budapesten és vidéki helyszíneken továbbra is látogatható.

Február 9-én, hétfőn 19 órától a Magyarság Háza Teátrum programjaként az „Oly korban éltem én…” – A jövő iskolája című előadást láthatja a közönség. A Felvidékről érkező TREPP Színházi Platform produkciója az oktatás, a nevelés és a jövő kihívásait vizsgálja színházi eszközökkel, múlt és jelen tapasztalatait ütköztetve. Az előadásnak a Magyarság Háza Galéria ad otthont Budapesten, az V. kerületi Nádor utcában.

A filmkedvelők február 10-én, kedden 18 órától találkozhatnak a Magyarság Háza Filmklub következő vetítésével. Spitzer Judit erdélyi rendező portréfilmje Gróf Bánffy Katalin életútját mutatja be Erdélytől egészen Marokkóig, személyes sorson keresztül tárva fel a kulturális örökség és az identitás kérdéseit. A vetítés szintén a Magyarság Háza Galériában lesz megtekinthető.

Február 11-én, szerdán 18 órától az Irodalmi Szalon programjában Thököly Vajk erdélyi költő, versmondó és pedagógus önálló estje várja az érdeklődőket A vers mindig mindenkié címmel. Az est középpontjában a költészet közösségformáló ereje áll, a személyes megszólalások és a versmondás hangsúlyos szerepet kapnak.

A szabadegyetem február 12-én, csütörtökön 18 órakor folytatódik A. Sajti Enikő történész előadásával, amely „Kis Bácskából süvít a szél…” címmel a délvidéki kisebbségpolitika alakulását vizsgálja 1918 és 1947 között. Az előadás történelmi összefüggéseiben mutatja be a térség magyarságának sorsát és a korszak politikai folyamatait.

A hét zárásaként, február 15-én, vasárnap 11 órától a legkisebbeket várja a Magyarság Háza Mesedélelőtt. A vajdasági Jancsi Bohóc Bábszínház Többet ésszel, mint erővel című előadása játékos formában közvetít tanulságos üzenetet a leleményességről és az ész fontosságáról.

A programok mellett továbbra is látogatható a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítás a Magyarság Háza Galériában, amely hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között fogadja a látogatókat, míg pénteken, szombaton és vasárnap előzetes egyeztetés szükséges. Zsámbékon, a Keresztelő Szent János Iskolaközpontban a Krisztus-kiállítás 2026. március 31-ig tekinthető meg iskolai munkanapokon reggel 8 és este 7 óra között. Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban pedig a 101 haiku – versek, képek, hangok, fények című különleges kiállítás várja az érdeklődőket január 29. és március 31. között, keddtől szombatig 9 és 16 óra között.

HE/Felvidék.ma