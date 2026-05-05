A Magyarság Háza május közepén is gazdag és sokszínű kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket

A jövő hét során színházi monodráma, történelmi dokumentumfilm, irodalmi tematikájú előadás és sajtótörténeti szabadegyetemi program is szerepel a kínálatban, miközben a korábban megnyílt kiállítások továbbra is látogathatók.

Május 11-én, hétfőn 19 órától a Magyarság Háza Teátrum programjában a Szívemnek gyöngyháza című monodrámát láthatja a közönség. Az előadás Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye alapján készült, és Polyák Anita kárpátaljai színművésznő tolmácsolásában kel életre. A produkció a klasszikus mű újraértelmezésével kínál személyes és lírai színházi élményt a Magyarság Háza Galériában, Budapest V. kerületében.

Május 12-én, kedden 18 órától a Magyarság Háza Filmklub keretében A maga természete szerint és szabadon című történelmi dokumentumfilmet vetítik. Szebeni Zsuzsa erdélyi alkotó filmje egy meghatározó történelmi személyiség vagy korszak bemutatásán keresztül vizsgálja a szabadság és az egyéni sors kérdéseit. A vetítés helyszíne a Magyarság Háza Galéria.

Május 13-án, szerdán 18 órától az Irodalmi Szalon programjában Virtuális séta Kosztolányival szülővárosában, Szabadkán címmel hallgathatnak meg egy különleges előadást az érdeklődők. Tóth Borisz vajdasági idegenforgalmi közgazdász és idegenvezető interaktív jellegű előadásában Kosztolányi Dezső életének és szabadkai kötődéseinek helyszíneit idézi meg, irodalmi és várostörténeti összefüggésekben.

Május 14-én, csütörtökön 18 órától a Magyarság Háza Szabadegyetem programjában Dunda György kárpátaljai lapigazgató tart előadást A 106 éves Kárpáti Igaz Szó története, jelene címmel. Az előadás a jelentős múltú magyar nyelvű lap történetét és jelenlegi szerepét mutatja be, betekintést nyújtva a kárpátaljai sajtó működésébe és kihívásaiba.

A programok mellett továbbra is látogatható a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítás a Magyarság Háza Galériában, amely 2025. október 27. és 2026. június 30. között tekinthető meg. A tárlat hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között látogatható, míg pénteken, szombaton és vasárnap előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban a 101 haiku – versek, képek, hangok, fények című kiállítás 2026. május 31-ig várja az érdeklődőket. A különleges összművészeti tárlat Csík Mónika verseit és Janovics Erika akvarelljeit mutatja be keddtől szombatig 9 és 16 óra között.

