A Magyarság Háza programkínálata február 23. és március 1. között

A Magyarság Háza február utolsó hetében és március elején is gazdag kulturális kínálattal várja a közönséget.

A hét során vajdasági színházi előadás, erdélyi dokumentumfilm, Márai Sándor életét bemutató irodalmi est, kárpátaljai történelmi előadás és felvidéki mesejáték is szerepel a programban.

A rendezvények mellett Budapesten, Zsámbékon és Balassagyarmaton továbbra is látogathatók a korábban megnyílt kiállítások.

Február 23-án, hétfőn 19 órától a Magyarság Háza Teátrum programjában A művésznő lepedője című előadást láthatta a közönség. A vajdasági Perem Magyar Színházi Egyesület produkciója érzékeny, ugyanakkor erőteljes színpadi eszközökkel vizsgálja a művészet és az emberi sors kérdéseit. Az előadás a Magyarság Háza Galériában, Budapest V. kerületében, a Nádor utcában került színre.

Február 24-én, kedden 18 órától a Magyarság Háza Filmklub keretében Csúcs Mária erdélyi rendező dokumentumfilmjét vetítik Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja címmel. A film egy meghatározó egyházi személyiség életét és szolgálatát mutatja be, történelmi és lelki dimenzióban egyaránt. A vetítés helyszíne szintén a Magyarság Háza Galéria.

Február 25-én, szerdán 18 órától az Irodalmi Szalon programjában Márai-estre kerül sor. Túl kell élni, de hogyan? – Fejezetek Márai Sándor életéből Kassától Kaliforniáig címmel Gazdag József felvidéki újságíró idézi meg az író sorsának meghatározó állomásait, a kassai gyökerektől az emigráció éveiig. Az est Márai életművének és személyes küzdelmeinek kérdéseit állítja a középpontba.

A szabadegyetem február 26-án, csütörtökön 18 órakor folytatódik Molnár D. Erzsébet kárpátaljai történész előadásával. A „málenkij robot” regionális sajátosságai Kárpátalján: források, narratívák, értelmezési keretek című előadás a második világháborút követő kényszermunkára hurcolások helyi vonatkozásait vizsgálja, különös tekintettel a történeti forrásokra és az emlékezetpolitikai értelmezésekre.

Március 1-jén, vasárnap 11 órától a Mesedélelőtt programjában Az élet vize című előadást mutatja be a felvidéki Árgyélus Meseszínház. A gyermekeknek szóló mesejáték a népmesei hagyományból merít, miközben a kitartás, a hit és a szeretet értékeit közvetíti a legkisebbek felé.

A programok mellett továbbra is látogatható a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítás a Magyarság Háza Galériában.

A tárlat hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között tekinthető meg, míg pénteken, szombaton és vasárnap előzetes időpont-egyeztetéssel látogatható.

Zsámbékon, a Keresztelő Szent János Iskolaközpontban a Krisztus-kiállítás 2026. március 31-ig várja az érdeklődőket tanítási napokon reggel 8 és este 19 óra között. Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban pedig március 31-ig látható a 101 haiku – versek, képek, hangok, fények című összművészeti kiállítás, amely Csík Mónika verseit és Janovics Erika akvarelljeit mutatja be keddtől szombatig 9 és 16 óra között.

MH/ HE, Felvidék.ma