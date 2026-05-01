Feledi bronzérem és felsőszeli különdíj a rangos Kárpát-medencei döntőn

A Lakiteleki Népfőiskola szervezésében április 28–29-én ismét megrendezték a Kárpát-medencei Hungarikum Vetélkedő döntőjét Lakiteleken. Ezúttal a 9. évfolyamosok mérették meg magukat.

A vetélkedő célja, hogy a fiatalok megismerjék és megszeressék nemzeti értékeinket, valamint közelebb kerüljenek a hungarikum mozgalomhoz.

Hosszú út vezetett a döntőig

Mint ahogy megtudtuk, a verseny döntőjébe jutás már önmagában is komoly teljesítményt jelentett, hiszen a csapatoknak előzetesen két prezentációt kellett elkészíteniük. Az egyikben egy karácsonyi hagyományt vagy ételt mutattak be, míg a másikban egy választott hungarikumot dolgoztak fel.

Az összesített pontszámok alapján a legjobb 16 csapat kapott meghívást a kétnapos lakiteleki döntőre.

A felediek dobogóra álltak

A feledi Szombathy Viktor Alapiskola csapatát, a Szombathy Lányokat Bódi Boglárka, Pál Bianka és Tóth Emese alkották.

Az elődöntőben a magyar cifraszűrt mutatták be részletesen, ismertetve annak típusait, jellegzetességeit és elkészítésének módját. A prezentációt követően egy feladatlapot is sikeresen teljesítettek, amellyel bejutottak a döntőbe.

A fináléban egy általuk javasolt érték hungarikummá nyilvánítása mellett érveltek.

Előadásuk középpontjában Irinyi János munkássága és a zajtalan, robbanásmentes gyufa feltalálása állt, amelyet kreatív, szerepjátékos formában mutattak be.

„Nagyon sokat készültünk, és szerettük volna valami különlegessel meglepni a zsűrit. Örülünk, hogy sikerült” – mondták a csapattagok.

A kétnapos verseny végén a zsűri értékelése alapján a feledi csapat a rangos 3. helyen végzett, ami kiemelkedő eredménynek számít.

Élő hagyományok Felsőszeliből

A vetélkedőn a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola és Óvoda diákjai is részt vettek, akik évek óta aktívan foglalkoznak hungarikumokkal a Felfedezők szakkör keretében, Mészáros Magdolna vezetésével.

A csapat – Karácsony Lúcia, Néma Noel és Panyik Dóra – már korábban elhatározta, hogy újra indul a versenyen.

„Amikor tavaly hazatértünk, egyből tudtuk, hogy jövőre is ott a helyünk” – idézték fel élményeiket.

Felkészülésük során ezúttal Széchenyi István szellemi örökségét dolgozták fel, aki különösen közel állt hozzájuk, hiszen iskolájuk névadója. Előadásuk során az iskolahimnuszt citerakísérettel adták elő, miközben egy „megelevenedő szoborral” párbeszédet is folytattak.

A döntőben a betlehemezés hagyományát vitték színpadra, amelyet saját élményeikből merítve mutattak be, hiszen már évek óta aktívan részt vesznek ennek a népszokásnak az éltetésében. A felsőszeli csapat esetében a szükséges kellékek egy részét családi segítséggel, saját készítésben biztosították.

„Fontos számunkra, hogy ne csak beszéljünk a hagyományokról, hanem meg is éljük azokat” – hangsúlyozták.

A zsűri végül a 4. helyre értékelte teljesítményüket, emellett különdíjban is részesültek az élő hagyomány bemutatásáért.

Közösség, hagyomány, elhivatottság

A verseny nemcsak a tudásról szólt, hanem közösségépítésről és élményszerzésről is. A diákok új barátságokat kötöttek, miközben elmélyítették ismereteiket a magyar kultúráról.

A felkészítésben nagy szerepet játszik a pedagógusok elhivatottsága és a közösségi összefogás is.

A Hungarikum Vetélkedő ismét bebizonyította, hogy a fiatalok nyitottak hagyományaink megismerésére, és megfelelő támogatással képesek azokat kreatív módon tovább is adni.

HE/Felvidék.ma