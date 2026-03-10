Felvidékre került a második hely a Hungarikum vetélkedőn

Szép eredményt értek el a bodrogszerdahelyi alapiskola diákjai a Hungarikum vetélkedőn: a hetedik évfolyamosok mezőnyében a második helyen végeztek. A rangos megmérettetést a Lakiteleki Népfőiskola hirdette meg a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával.

Az iskolát három hetedikes tanuló – Máté Panka Tímea, Furik Júlia és Gábor Levente – képviselte.

A verseny már a jelentkezéskor komoly felkészülést igényelt

A diákoknak először egy kérdéssort kellett megoldaniuk, majd két prezentációt készítettek a megadott témák alapján. A munkák kiértékelése után derült ki, hogy a 116 induló csapat közül ők is bejutottak az elődöntőbe, amelyet február 25–26-án rendeztek meg Lakiteleken. Innen a legjobb tizenkét csapattal együtt jutottak tovább a döntőbe.

A vetélkedő célja a hungarikum mozgalom népszerűsítése, valamint a magyar örökség, hagyományok és nemzeti értékek minél szélesebb körű megismertetése. A bodrogszerdahelyi diákok alapos felkészüléssel és példás teljesítménnyel a döntőben végül a második helyet szerezték meg.

A bodrogszerdahelyi diákokat Furik Krisztina, Várady Klára és Tótok Valéria pedagógusok készítették fel.

A felkészülés során három prezentációt készítettek

egy általuk választott hungarikumról, egy decemberi hagyományról, valamint egy olyan értékről, amelyet hungarikummá javasolnának.

A csapat a magyar kutyafajtákat mutatta be, a decemberi hagyományok közül a zétényi disznóölést dolgozta fel, hungarikummá pedig a Bodrogszerdahely határában található Tajba területén élő ritka édesvízi teknőst ajánlotta.

„Bár Bodrogszerdahely mintegy ötórás vonatútra található Lakitelektől, mégis kihagyhatatlan és felejthetetlen élmény volt a részvétel. Amikor elindultunk, mindössze annyi volt a célunk, hogy tapasztalatot szerezzünk. Nem gondoltuk volna, hogy az elődöntőben az első helyen végzünk, majd a döntőben a második helyet szerezzük meg” – nyilatkozta Furik Krisztina pedagógus.

Hozzátette: a felkészülés igényes és sok munkát igénylő folyamat volt, ugyanakkor rengeteg új ismerettel gazdagodtak.

„Ha nem veszünk részt ezen a vetélkedőn, talán soha nem foglalkozunk ilyen részletesen a száz hungarikummal. A versenyen ráadásul más csapatok kiváló bemutatóit is megismerhettük, ami szintén nagy élmény volt” – összegezte Furik Krisztina.

Az iskola közössége büszke arra, hogy tanulóik a Felvidéket képviselve ilyen kimagasló eredményt értek el a rangos versenyen.

HE/Felvidék.ma