Vetélkedő a hungarikumokról

Az értékek ismerete és feltérképezése, megvédése minden magyar ember szent kötelessége. A magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség gyűjtőneve a „hungarikum”. 2012 óta már százra nőtt a számuk.

Lakiteleken a Hungarikum Ligetben évente megrendezik az alapiskolások vetélkedőjét, mely több fordulóból áll. A kezdeti levelezős fordulók után meghívják a legtöbb pontot elért csapatokból az első tizenhatot. A zsűriben Hévízi Róbert, a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatója, Béres Tünde a Hungarikum Bizottság képviseletében és Gyurán Ágnes a Felvidéki Értéktár küldötteként vett részt.

Idén az anyaországon kívül Erdélyből, a Vajdaságból és a Felvidékről is jutottak be csapatok az elődöntőbe.

Felvidéket négy településről képviselték, Párkányból, Nagymegyerről, Felsőszeliből és a bodrogközi Bolyból. Ez utóbbi csapat a dobogós III. helyen végzett.

A II. hely Tiszaszalkáé, az I. hely pedig Csákvár csapatáé lett.

A felsőszeli Széchenyi István Alapiskola és Óvoda 8. évfolyamának csapata Kontár Noémi, Rusznák Laura és Soják Emese felállásban vett részt a vetélkedőn.

A megmérettetésen 35 kérdésből álló tesztet kellett megoldaniuk, majd a kedvenc hungarikumot mutatták be. A táncos lábú lányok természetesen a csárdás tánc hagyományát érezték szívükhöz közelinek. A felkészülésben segítségükre volt Domján Máté Sándor, aki a csárdás műhelytitkairól is elmondott egyet s mást. A bemutatót egy kis gömöri lassú és friss csárdással tetézték meg. A tánc összeállításáért is hálás köszönet a tanár úrnak.

Az igyekezet nem volt hiábavaló, a csapat bejutott a másnapi döntőbe, ahol ismét tesztelés várta őket, majd egy újabb prezentáció. A házi feladat olyan érték bemutatása volt, mely még nem hungarikum, de már közel van hozzá.

Ezen a téren a Felvidéki Értéktárban kutattak a lányok, s a Bíborpiros Szép Rózsa népdalversenyen akadt meg a szemük.

Ez nem is csoda, hiszen az iskola Csalogány gyermekkara már több évfolyamban is képviselte a vidéket, s ezek a lányok minden alkalmat kihasználnak az éneklésre. Tehát az anyaggyűjtés sem okozott gondot. A bemutatót egy szép magyarbődi csokorral zárták. Nemcsak a gyönyörű hangzás, a viselet is megtette hatását. Köszönet ezért Molnár Beátának, aki kölcsönözte azt.

A lányok az összesítésben a 7. helyen végeztek. A meghívott 16 csapatból ez nagyon szép eredmény. S hogy mit jelent számukra a hungarikum? Olyan értéket, tárgyi vagy szellemi különlegességet, mely csak a magyar emberekre jellemző. Ezek az egyedi tulajdonságok gazdagítják és meghatározzák a létünket. A Hungarikum Liget látványa és a sok új ismerős emlékezetessé teszi ezt a két napot. A hungarikumok ismerete gazdagítja a személyiséget és tudatosabbá teszi az embert a magyarság megőrzésében.

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma