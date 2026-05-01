Ondrej Lunter újraindul a megyeelnöki posztért

Ondrej Lunter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnöke bejelentette, hogy az őszi megyei választásokon ismét indulni kíván.

„Emellett azt is jelezte, hogy szeretné fenntartani a jelenlegi együttműködést a négy frakcióval, amelynek mi is aktív részesei vagyunk. Ez arra utal, hogy a jelenlegi koalíciós együttműködés jónak bizonyult számára, és a folytonosságot, a stabilitást, az összetartozást tartja fontosnak a következő ciklusban is” – nyilatkozta Juhász Péter megyei alelnök.

„Megyünk tovább!” – írta közösségi oldalán Cziprusz Zoltán.

Kifejtette, 4 éve ez a négyes koalíció Besztercebánya megyében az élen Ondrej Lunter megyeelnökkel nagyon sikeresen működik, ezért úgy döntöttek, ezen az úton szeretnék folytatni továbbra is a munkát.

„Ondrej Lunter újra indul a megyeelnöki posztért, amiben támogatjuk, mi pedig igyekszünk a legerősebb magyar érdekképviseletet biztosítani. A közös program és a kampány részleteinek finomhangolása zajlik ezekben a hetekben, valamint a Magyar Szövetség is hamarosan bemutatja a négy magyarlakta járás képviselőjelöltjeinek csapatát” – közölte Cziprusz Zoltán.

Mag Fodor Enikő ugyancsak a közösségi oldalán kifejtette: „Besztercebánya megyei képviselőként nap mint nap látom, hogy a politikát másképp is lehet művelni – felesleges viták nélkül, világos jövőképpel és valódi eredményekkel. Ondrej Lunter bejelentette, hogy újraindul a megyeelnöki posztért. Teljes mértékben támogatom őt. Míg az országban sok minden szétesik, nálunk, Besztercebánya megyében egy olyan működő rendszert építettünk ki, amely az emberek érdekében dolgozik. Folytassuk azt, amit elkezdtünk, hogy a dolgok működjenek!” – írta.

Ondrej Lunter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnöke döntését kollégái körében jelentette be április 30-án, hangsúlyozva: az elmúlt években bebizonyították, hogy a politika nem feltétlenül a konfliktusokról, hanem a jövőképről, az együttműködésről és az eredményekről is szólhat.

Nyilatkozatában kiemelte, hogy számára megtiszteltetés és egyben felelősség is a jelöltség, különösen azért, mert a közös munka során olyan értékeket sikerült megvalósítaniuk, amelyek ma országos szinten gyakran hiányoznak: a bizalom, összetartás és együttműködés.

Lunter hangsúlyozta: nem „tiszta lappal” indul, hiszen az elmúlt időszakban konkrét eredményeket értek el.

A 2022-es ígéretek teljesítését részletesen is felsorolta

Ezek között szerepel 770 kilométernyi út felújítása, több mint 100 millió eurós beruházás az iskolák korszerűsítésére és biztonságának növelésére, valamint új megyei rendelők létrehozása ott, ahol korábban hiányoztak az egészségügyi szolgáltatások.

Emellett a kisebb településeken is elérhetővé tették az innovatív szociális szolgáltatásokat, fejlesztették a turizmust és a kerékpárút-hálózatot, amelyben a megye ma országos éllovasnak számít. A helyi gazdálkodók támogatását a „Dobrý kraj” márkán keresztül erősítették.

A megyeelnök szerint miközben országos szinten sok területen problémák tapasztalhatók, Besztercebánya megyében sikerült egy jól működő rendszert kiépíteni, amely az emberek javát szolgálja. Ebben kulcsszerepet játszott a politikai spektrumon átívelő együttműködés.

Programjának egyik központi eleme az arra való törekvés, hogy távol tartsa a fővárosi politikai konfliktusokat a régiótól. Mint fogalmazott: „egy hajóban evezünk, és közös célunk egy jól működő megye”.

Ondrej Lunter független jelöltként indul, és a közeljövőben új programot mutat be. Ennek három fő pillére a már megkezdett fejlesztések folytatása, új nagyszabású projektek indítása a közszolgáltatások és a regionális gazdaság erősítésére, valamint a beruházások egyenletes elosztása a megye minden térségében.

Céljai között szerepel, hogy a fiatalok számára vonzó jövőt biztosítsanak a régióban, korszerű és biztonságos oktatást, elérhető egészségügyi ellátást és erős gazdasági hátteret teremtsenek.

Ugyanakkor fontosnak tartja az idősebb generációk életminőségének javítását is, különös tekintettel a szociális és egészségügyi ellátásra.

A megyeelnök szerint a Besztercebányai kerület Szlovákia legnagyobb és legváltozatosabb régiója, amely komoly kihívásokat jelent, de egyben lehetőségeket is kínál. Ezek megvalósítását szakértői csapatával közösen kívánja folytatni.

„Folytassuk azt, amit elkezdtünk, hogy a dolgok működjenek – mert együtt egy jobb megyét építünk” – zárta nyilatkozatát.

HE/Felvidék.ma