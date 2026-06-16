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Eljárás indul 6 rendőr ellen

Megtartották a bírságokból származó pénzt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: a rendőrség Facebook-oldala)

Eljárás indul a Kassai Kerületi Közlekedésrendészet 6 rendőrtisztje ellen hivatali jogkörrel való visszaélés gyanúja miatt.

Az Ellenőrzési Szolgálati Hivatal (ÚIS) szerint a rendőrök a sofőrök megbírságolása után a pénzösszeget megtartották maguknak – tájékoztatta a TASR-t Andrea Dobiášová, az ÚIS szóvivője.

A Gyűjtögetők (Vyberači) elnevezésű bevetésre hétfő (június 15.) kora reggel került sor Kassán és környékén.

Az akciót az ÚIS rendőrtisztjei hajtották végre az Eperjesi (Prešov) Kerületi Rendőrkapitányság együttműködésével. Az ÚIS nyomozója a megszerzett bizonyítékok alapján büntetőeljárást indított a rendőrök ellen.

„A gyanúsítottak szolgálatteljesítés közben bírságokat szabtak ki a közúti forgalom résztvevőinek, de az átvett pénzösszeget megtartották maguknak, a szabálysértéseket pedig nem táplálták be helyesen a rendszerbe, így visszaéltek hivatali jogkörükkel és jogtalanul haszonra tettek szert” – tette hozzá a szóvivő.

A rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottakat, majd a büntetőeljárást további eljárási cselekmények végzésével folytatta.

Az ÚIS nyomozója összesen 12 helyszínt kutatott át, ami során mobiltelefonokat, helyszíni bírságokról készült bizonylatokat és más tárgyi bizonyítékokat foglalt le. A rendőrök ellen szabadlábon folyik eljárás.

tasr/Felvidék.ma

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