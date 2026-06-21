A rossz levegő több mint egy évvel rövidíti meg a szlovákiai lakosok életét

A rossz levegőminőség átlagosan több mint egy évvel rövidíti meg a Szlovákiában élők életét. A leginkább érintett településeken a szennyezett levegő több mint két évet is elvehet az emberek életéből. A legszennyezettebb régiók közé tartozik az Ipoly mente, Gömör, Árva, Alsó-Zemplén és a kassai régió. Erről a Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium Környezetpolitikai Intézete (IEP) tájékoztatott.

„A légszennyezés fő forrásai elsősorban az elavult kazánok, a rossz minőségű tüzelőanyagok és a helytelen fűtési technikák” – állapították meg az elemzők. A háztartások szilárd tüzelőanyaggal való fűtése a PM2,5 finomrészecskék fő forrása. Az IEP szerint ezeknek a kibocsátásoknak a háromnegyedéért ez felelős.

„A szennyező anyagok a földrajzi viszonyok miatt gyakran nem oszlanak el, hanem felhalmozódnak a lakott területeken”

– tették hozzá.

Az intézet ezért azt javasolja, hogy az emberek száraz fával fűtsenek, ne égessenek hulladékot, gondoskodjanak a kazán és a kémény karbantartásáról, rendszeresen tisztíttassák azokat, és tanulják meg a helyes fűtési technikákat.

Az eredmények egy tanulmányból származnak, amely az IEP, az Egészségügyi Elemzések Intézete, a pozsonyi Comenius Egyetem, a Brünni Műszaki Egyetem és a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet együttműködésében készült. A tanulmány csaknem 3000 szlovákiai település esetében kapcsolja össze a levegőminőségre és a halálozásra vonatkozó adatokat.

SZE/Felvidék.ma/TASR