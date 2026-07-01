Magyarország több települése levendulaillattal várja a látogatókat

Június végén, július elején tetőzik Magyarországon a levendula szezonja. Az ország egyes régiói lila színben pompáznak és kellemes illat árad mindenfelé. A jellegzetes látványon kívül ugyanis a frissen nyíló virágok belengik megnyugtató illatukkal a vidéket, aromatikus hatásuk balzsam a lélekre.

Egész országban ilyenkor megnyílnak a levendulával beültetett farmok, kulturális, tematikus rendezvények színesítik a napokat, és persze lehetőség van levendula gyűjtésére saját felhasználásra, workshopokon, fesztiválokon lehet ismerkedni a növény felhasználásával, hasznosításával. Mára már számos termék alapanyaga ez a gyógynövény, többek között kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök készülnek belőle.

A daruszentmiklósi Smaragd farmon a látogatók több hektáron járhatják be a francia és angol fajtájú fehér és lila virágú telepítéseket. A levendula szedésén túl itt olyan élmények is várják az érdeklődőket, mint az izgalmas kincskeresés, a juhok megfigyelése, a helyi méz, szörpök kóstolása. Egész napos programokat is szerveznek, amelyek a vidéki életstílust és a természet megfigyelését ötvözik.

Kemenessömjénben a nyitott napok keretében 7000 tő levendula látványa és illata varázsolja el a vendégeket, akiket már a belépéskor levendulaszörppel és levendulasütivel fogadnak, majd igazi attrakcióként levendulalabirintuson haladhatnak át, mezítlábas sétát tehetnek a jin-jang jegyében.

Tihany Magyarország legikonikusabb levendula termesztő települése. Itt a növények már a múlt század húszas éveiben megjelentek, megkezdődött termesztésük, amely napjainkra már hagyománnyá vált. A térség mikroklímája ugyanis különösen alkalmas a termesztésre, a növényből nyert illóolaj pedig kiemelt földrajzi védjegyet kapott.

A Levendula Házban tett látogatás alkalmával minden megtudható a növény termesztéséről, történetéről és felhasználásáról.

A festői környezetben található apró falucska Dörgicse rendkívül meghatározó élményt nyújt. A levendulaültetvényt ugyanis a történelmi jelentőségű egykori templom romjainak közelében alakították ki. Mindenki gyűjthet itt a növényből, majd kiülhet a teraszra, ahol teát, kávét fogyaszthat, vagy megkóstolhatja az itteni híres kézműves fagylaltot, vásárolhat kézműves termékeket, illetve növényi alapanyagú kozmetikumokat.

A felsorolt településeken kívül több kisebb farm is a látogatók rendelkezésére áll, így Budakeszi, Pilisborosjenő, Létavértes, Siófok, Pécs környékén szintén várják a látogatókat, turistákat, valamennyi ültetvényen egyedi élményeket biztosítanak, érdemes hát elmerülni a látványban, az illatban addig, amíg a szezon tart.

BM/Felvidék.ma/Visit Hungary