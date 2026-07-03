Marián Kéry bejelentette, indul Aranyosmarót polgármesteri székéért

Marián Kéry csütörtökön hivatalosan is megerősítette, hogy indul Aranyosmarót polgármesteri posztjáért. Kéry a Smer-SD, a Hlas-SD, az SNS és a Sme rodina jelöltjeként indul az önkormányzati választáson.

Robert Fico miniszterelnök, a Smer-SD elnöke elmondta, Kéry parlamenti képviselőként és a külügyi bizottság elnökeként olyan aktivitásokat hozhat a városba, amelyek túlmutatnak egy átlagos járási székhely keretein.

„Külpolitikai lehetőségekre gondolok. Tapasztalatait és lehetőségeit a nagypolitikával és a kormányhoz fűződő kapcsolataival ötvözve óriási esélyt és lehetőségeket teremthet Aranyosmarót számára”

– fogalmazott Fico.

Kéry szerint mellette szól, hogy három cikluson át tagja volt a városi képviselő-testületnek, 2005 óta megyei képviselő Nyitra megyében, és 2012 óta parlamenti képviselő.

Megerősítette, hogy nem indul az októberi megyei önrkormányzati választáson,

polgármesterként szeretné folytatni a Dušan Husár jelenlegi polgármester által megkezdett munkát.

„Nagyon tisztelem a jelenlegi polgármester munkáját, aki úgy döntött, nem indul a következő választáson. Sok mindenben egyetértünk, de természetesen van, amiben eltér a véleményünk. A jó dolgokat szeretném folytatni, más dolgokban pedig saját innovatív elképzeléseim vannak, amelyeket szeretnék felajánlani” – mondta Kéry.

Marek Holub, Aranyosmarót jelenlegi alpolgármestere, valamint Martin Kováč, Denisa Uhrinová és Vojtech Hučka városi képviselő is indul a polgármesteri posztért. Dušan Husár jelenlegi polgármester 2016 óta vezeti a várost, és bejelentette, nem indul a következő választáson.

Október 24-én lesz az önkormányzati és a megyei választás.

TASR/Felvidék.ma