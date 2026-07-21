Közeleg az augusztus 25-i határidő

Szlovákiában 2026. október 24-én, szombaton tartják a következő összevont önkormányzati választásokat, amelyen a választópolgárok egyszerre döntenek a települési önkormányzatok képviselőiről, a polgármesterekről, valamint a megyei önkormányzatok képviselőiről és a megyeelnökökről.

Az ország mind a nyolc önkormányzati megyéjét érintő voksoláson összesen 425 megyei képviselői hely sorsa dől el.

A legtöbb mandátumért az Eperjesi megyében indul harc a maga 67 képviselői helyével, ezt követi a Kassai megye 59, a Zsolnai megye 56, a Pozsonyi megye 56, a Nyitrai megye 54, a Besztercebányai megye 49, valamint a Trencséni megye 44 mandátummal, míg a legkevesebb képviselőt a Nagyszombati megyében választják meg, ahol 40 helyet osztanak ki.

A 2026-os választási év különlegessége a helyi és a megyei szint ismételt összevonása, ami rendkívül éles politikai versenyt vetít előre, hiszen egyetlen napon dől el a települések és a régiók vezetése.

A voksolás kiemelt jelentőséggel bír a déli, magyarok által is lakott területeken, így a Nagyszombati, Nyitrai, Besztercebányai és Kassai megyékben.

Augusztus 25-e a jelöltlisták benyújtásának végső határideje

A jelöltek és a politikai szervezetek számára az egyik legégetőbb dátum 2026. augusztus 25-e, addig kell ugyanis benyújtani a hivatalos jelöltlistákat a megyei képviselői és a megyeelnöki tisztségekre.

Pártok és koalíciók mellett független jelöltek is megmérettethetik magukat, nekik azonban törvényben előírt számú választói aláírást kell felmutatniuk.

A megyeelnöki posztért induló független jelölteknek 1000, míg a megyei képviselői helyre pályázóknak 400 aláírást kell összegyűjteniük.

A jelöltállítás mellett a pártoknak a választási bizottságok delegáltjairól is gondoskodniuk kell.

Megyei szinten az a párt vagy koalíció küldhet tagot a testületbe, amely a választási körzetek legalább egyharmadában állít jelöltet.

A választási naptár legfontosabb állomásai

A választások előkészítése során több kulcsfontosságú időpontot is rögzít a jogszabály. Június végén a kampányidőszak vette kezdetét.

Július 21-ig kellett meghatározni a megyei választási körzeteket, a képviselői helyeket és a körzeti választási bizottságok székhelyét.

A választási körzetek és a szavazóhelyiségek kijelölésének határideje július 31-e, a jelöltlisták benyújtásának végső határideje pedig augusztus 25-e. Szeptember 3-ig össze kell ülniük a megyei és helyi választási bizottságoknak, szeptember 17-ig kell megalakítani az alsóbb szintű bizottságokat, amelyek első ülésének legkésőbbi időpontja szeptember 30-a.

A jelöltekre a következő hetekben a dokumentumok véglegesítése és az aláírásgyűjtés vár, míg a pártok a bizottsági tagok kijelölésén dolgoznak.

A választási kampány hivatalosan már 2026. június 24-én elindult, és október 21-én 23 óra 59 perckor ér véget, átadva a helyét a szigorú választási moratóriumnak.

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