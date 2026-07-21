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Újabb járdaszakaszok újultak meg Komáromban

Folytatódik a gyalogos infrastruktúra korszerűsítése

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Komárom Város

Újabb fontos járdaszakaszok felújítása fejeződött be sikeresen Komáromban a város több éve szisztematikusan zajló, átfogó járdafelújítási programjának keretében. Ezúttal a Lúdpiac téren, a VÚB bank épülete előtti járdarész kapott teljesen új burkolatot, emellett a Szent István-szoborral szemben található járdaszakasz is teljesen megújult.

A fejlesztési beruházások a város saját költségvetéséből, az úgynevezett járdaprogram részeként valósultak meg.

A két kiemelt belvárosi szakasz felújítása összesen ötvenezer eurós költségvetésből készült el, esztétikus térköves burkolással. Az önkormányzat évről évre elkötelezetten folytatja a gyalogos infrastruktúra korszerűsítését, nemcsak a belvárosban, hanem a város külső részein is, hogy lényegesen biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a lakosok közlekedését.

Fotó: Komárom Város

Az idei évben már több különböző helyszínen is elkészültek hasonló jellegű fejlesztések. A kerékpárutak párhuzamos építésével összefüggésben megújultak a járdák többek között a Petőfi utcában, a Megyercsi utcában a kórháztól egészen a benzinkútig terjedő szakaszon, valamint az Eötvös utcában is, ahol a gyalogosok és a kerékpárosok számára egyaránt korszerű közlekedési felületek jöttek létre, sokkal rendezettebbé téve az gépjárműforgalom melletti haladást.

Ősszel indul a nagyszabású útfelújítási program

Mindeközben már elindult a város nagyszabású útfelújítási programja is, amelynek szerves részeként további jelentős járdafejlesztések valósulnak meg az ősz folyamán. A nagyszabású projekt során mintegy 850 méter meglévő járdaszakasz burkolatát cserélik ki modern anyagra, míg 3237 méter hosszan teljes felújítás vagy teljesen új járdák kiépítése valósul meg a városban. A beruházások elsődleges célja, hogy tovább növeljék a komáromi gyalogos közlekedés biztonságát, akadálymentességét és általános komfortját.

Fotó: Komárom Város

Komárom városa következetesen és tervszerűen folytatja a teljes járdahálózat modernizációját. Az önkormányzat összesen mintegy 153,3 kilométer hosszúságú járda folyamatos fenntartásáról és üzemeltetéséről gondoskodik, ezért a felújítási munkálatok ütemezett végzése kiemelt stratégiai feladat a városvezetés számára.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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