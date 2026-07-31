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Mi a teendő, ha külföldön elveszítjük az okmányainkat?

NZS
NZS
Fotó: Pixabay.com

Személyi okmányaink külföldön történő elvesztését vagy eltulajdonítását azonnal jelenteni kell a helyi rendőrségen, ahol kiállítják számunkra a szükséges igazolást. Ezt követően az okmány elvesztéséről szóló igazolással az adott ország követségét kell felkeresni, ahol pótlólagos (ideiglenes) úti okmányt állítanak ki, ajánlja a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma (MZVEZ) a külföldre utazók figyelmébe.

Ez egy területi és időbeli érvényességgel rendelkező okmány, amely ebben az esetben a lehető legrövidebb úton történő hazatérésünket szolgálja. Azokban az országokban is érvényes, amelyek területén keresztül a tulajdonosa visszatér Szlovákiába. „Ebből következik, hogy a pótlólagos úti okmány kizárólag a Szlovákiába való visszatérésre szolgál, és nem más országokban történő turizmusra” – magyarázta a minisztérium.

Olyan országban való tartózkodás esetén, ahol a Szlovák Köztársaságnak nincs diplomáciai képviselete, okmányaink elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az adott államban működő bármely uniós tagállam képviseletéhez lehet fordulni.

„Ezekben az esetekben az uniós tagállam képviselete kapcsolatba lép és együttműködik a Szlovák Köztársaság területileg vagy konzulátus szerint illetékes nagykövetségével” – közölte a külügyi tárca.

Utazás előtt mindig ajánlott másolatot készíteni az okmányainkról, és azokat az eredeti okmányoktól elkülönítve tartani. Szükség esetén a szlovák állampolgárok a minisztérium +421 5978 5978-as sürgősségi vonalán is kérhetnek segítséget.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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