Átadták Komárom legrangosabb elismeréseit – idén is együtt ünnepelt a két város

Április 26-án, a Komáromi Napok rendezvénysorozata keretében ma délután adták át a városi elismeréseket és díjakat a két Komárom közös ünnepi testületi ülésén, amelyet idén a dél-komáromi Csillagerődben tartottak meg.

Az esemény kezdetén a jelenlévők egy perces néma csenddel adóztak Ferenc pápa emléke előtt, akinek a mai napon zajlott a temetése.

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen elsőként Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere, a rendezvény házigazdája köszöntötte a jelenlévőket. Ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta a két Komárom közötti kiváló kapcsolat fontosságát, valamint kiemelte a közös történelem és az összetartozás értékét. Beszédében a most megvalósuló Komáromi Napok rendezvénysorozat jelentőségére is felhívta a figyelmet, amely méltó módon erősíti tovább a két város közötti szoros köteléket.

Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere ünnepi köszöntőjében szintén méltatta a két város közötti kiváló kapcsolatot, amely napjainkban különösen szoros. Kiemelte a Komáromi Napok jelentőségét is, amely a térség legnagyobb tavaszi fesztiváljává nőtte ki magát. Beszédében kitért a díjazottak érdemeire is, hangsúlyozva, hogy mindannyian jelentős mértékben hozzájárultak Komárom jó hírnevének öregbítéséhez. Mint mondta, a két város számára különösen fontos, hogy ily módon is elismerjék azokat, akik értékes munkájukkal és közösségi szerepvállalásukkal gazdagítják Komáromot.

Az ünnepi testületi ülésen elsőként az észak-komáromi képviselő-testület határozatai alapján adták át a díjakat.

Az idei évben Észak-Komárom elöljárója három polgármesteri díjat adományozott

Keszegh Béla a mentálisan hátrányos helyzetű emberek segítéséért és a társadalomba való beépülésükért folyó munkájáért polgármesteri díjban részesítette Šoóky Ivetát.

Süll Kingát a város polgármestere a település zenei életében végzett aktív szerepéért és minden korosztályt érintő közösségszervező munkájáért tüntette ki, míg Vajkai Katalin a tanítást megújító, kreatív oktató-nevelői munkájáért érdemelte ki a polgármesteri díjat.

Pro Urbe – A Városért

Észak-Komárom városának Pro Urbe-díját idén két személy vehette át, emellett – a tavalyi évhez hasonlóan – egy In memoriam Pro Urbe-díjat is átadtak az ünnepség során.

Az idei esztendőben a kiemelkedő tanári és iskolavezető munkájáért, valamint értékmentő tevékenységért Pro Urbe-díjban részesült a kilencven esztendős Eszenyi József mérnök, az egykori gadóci Mezőgazdasági Szakközépiskola kiváló pedagógusa.

Szintén Pro Urbe-díjban részesült Jozef Gaulider nyugalmazott gyermekorvos, aki évtizedeken át szolgálta a város közösségét. A díjat a város gyermekegészségügyi ellátásában végzett kiváló gyógyító tevékenységéért kapta.

In memoriam Pro Urbe-díjban részesült Gidró Bonifác, az egykori bencés gimnáziumi tanár és igazgató, a Jókai Közművelődési Egyesület örökös elnöke. Az 1958-ban elhunyt bencés szerzetes, mennyiségtan- és természettantanár, gimnáziumi igazgató és tihanyi apát a komáromi oktatásban betöltött meghatározó szerepéért kapta az elismerést. A díjat Mihályi Norbert Jeromos konventuális perjel, Gidró Bonifác mai tihanyi utóda vette át az ünnepségen.

Priskin Tamás lett Észak-Komárom díszpolgára

Észak-Komárom Díszpolgára címet idén a komáromi születésű, hatvanháromszoros magyar válogatott labdarúgó, Priskin Tamás vehette át, aki pályafutása során több magyar és külföldi klubban is megfordult – például a Győri ETO-ban, az angol Watfordban, Ipswich Townban, de szerepelt az orosz Alanyija Vlagyikavkazban is.

A magyar labdarúgó-válogatott színeiben több fontos mérkőzésen lépett pályára, és emlékezetes gólokkal járult hozzá a nemzeti csapat sikereihez.

Priskin Tamás a díszpolgári címet a sikerekben gazdag sportpályafutásáért kapta.

Az észak-komáromi díjazottak nevében Süll Kinga mondott köszönetet, méltatva az elismerések jelentőségét és az ünnep közösségformáló erejét.

Dél-Komárom kitüntetettjei

Dél-Komárom Város Díszpolgári címében részesült Molnárné dr. Taár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke, korábbi járási hivatalvezető, mégpedig Komárom város hírnevének öregbítéséért, anyagi és szellemi értékeinek gyarapításáért, valamint a magyar nemzet érdekében kifejtett, erkölcsileg példamutató életpályájáért és helytállásáért.

Rajta kívül díszpolgári címben részesült Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is, aki a város anyagi és szellemi értékeinek gyarapítása, valamint a magyar nemzet érdekében végzett erkölcsileg példamutató munkája elismeréseként kapta meg a kitüntetést.

A miniszter az ünnepségen megtartott beszédében hangsúlyozta: Komárom az elmúlt tizenöt évben a magyar gazdaság sikertörténetének egyik fő helyszínévé vált. Kiemelte, hogy az elmúlt évtized során 18 nagyberuházás érkezett a városba, 524 milliárd forint értékben, négyezer új munkahelyet teremtve.

Beszédében személyes hangot is „megütött”, amikor megemlítette, hogy fiatalkori komáromi tapasztalatai ma is iránytűként szolgálnak számára a külpolitikai döntések során.

Szijjártó Péter méltatta a Magyarország és Szlovákia között kialakult példás kapcsolatot, amely szerinte lehetővé teszi, hogy Komárom a Duna két partján egy városként lélegezzen. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy éppen április 26-án vehette át a díszpolgári címet, emlékeztetve arra is, hogy 1849-ben ezen a napon törték át Klapka György csapatai az osztrák ostromgyűrűt.

Az eseményen Pro Urbe emlékérmet vehetett át dr. Bartus Dávid, Blaskó József pedagógus, Géringer László, Turi Zsolt helytörténész, valamint a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, Bozsik Péter is.

Dél-Komárom polgármesteri díjában pedig Czita József, Dózsa Péter, valamint a Komáromi Senior Örömtánc csoport részesült.

Az ünnepi eseményt Benyó Andor trombitajátéka és Pethő Marcell csellójátéka tette még emelkedettebbé. Előadásukkal méltó módon járultak hozzá a díjátadó ünnepélyes pillanataihoz.

Örömteli volt látni, hogy a két Komárom ismét együtt, méltósággal és összetartozással ünnepelt.

A zárszavak után a díjazottakat ünnepi fogadáson köszöntötték. Elismerésükhöz ezúton is szívből gratulálunk!

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma