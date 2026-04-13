140 éve született a Nyugat lírikusa

Április 14-én, 140 évvel ezelőtt született Tóth Árpád, a Nyugat első nemzedékének meghatározó költője, műfordítója, a magyar líra kiemelkedő alkotója. Letisztult, zeneiséggel átszőtt versei az elmúlás, a szerelem és a lét törékenységének érzékeny megszólaltatói. A közmédia több csatornája is műsorokkal idézi meg életművét születésének évfordulóján.

Az M5 kulturális csatorna április 14-én 6 órakor Tóth Árpád Esti sugárkoszorú című versével indítja a napot, a szerelmi ódát Barbinek Péter Jászai Mari-díjas színművész adja elő. A nap folyamán ezt a költeményt, továbbá Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színművész, műsorvezető tolmácsolásában a Láng című versét is hallhatják az M5, a Duna és a Duna World műsorán.

Az M5-ön 16:30-kor kezdődő Librettó című kulturális magazinműsor is megemlékezik Tóth Árpáról, a műsor vendége lesz Erős Kinga irodalomtörténész, valamint Tóth Árpád unokája, Hollós Máté Erkel- és Bartók-Pásztory-díjas zeneszerző.

A Csukás Meserádió a születésnapon több Tóth Árpád verset is műsorára tűz válogatva a Nemzeti Archívum kincseiből, míg a Kossuth Rádió is a 20:30-tól hallható Vers napról napra című műsorában idézi a költő munkásságát.

Tóth Árpád a 20. század eleji magyar irodalom egyik legjelentősebb lírikusa volt, a Nyugat nemzedékének kiemelkedő alakja. Rövid életműve ellenére maradandó hatást gyakorolt a magyar költészetre, művei irodalmunk megkerülhetetlen darabjai.

