Merz a fokozódó elégedetlenség miatt az üzemanyag adójának csökkentésére kényszerül

Németországban az iráni háború kitörését követően az üzemanyagárak drasztikusan emelkedni kezdtek, s a kormány eddigi intézkedései – a napi egy áremelést lehetővé tevő szabályozás, valamint a Szövetségi Kartellhivatal megerősített jogkörei eredménytelenek maradtak. Így kénytelenek az üzemanyag adójának csökkentéséhez folyamodni.

Az üzemanyagárak emelkedése egyre fájóbb módon érezteti hatásait, s mivel az iráni háború lezárására tett kísérletek eredménytelensége miatt a Hormuzi-szoros továbbra is lezárva marad, az olaj ára pedig folyamatosan emelkedik, a társadalmi felháborodás fokozódása miatt a német kormány lépéskényszerbe került.

Friedrich Merz szövetségi kancellár bejelentette, hogy a magas üzemanyagárak miatt az energiaadót két hónapra a dízel és a benzin esetében literenként bruttó mintegy 17 centtel csökkentik. Ennek a hatása azonban messze elmarad a magyar védett árak mérséklő hatásától.

A kormány arra számít, hogy az olajipar továbbadja a könnyítéseket. Barbel Bas (SPD) munkaügyi miniszter szerint a fogyasztók és a vállalkozások összesen mintegy 1,6 milliárd euró összegben jutnak üzemanyagár-csökkenéshez. Emellett a koalíció azt is tervezi, hogy 2026-ban lehetővé teszi a munkáltatók számára egy ezereurós, adó- és járulékmentes támogatási bónusz kifizetését.

S hogy milyen forrásból szándékozik az adóbevétel-kiesés ellensúlyozására pénzt biztosítani a német kormány? Egyrészt idén emelnék a dohányadót, továbbá magyarországi mintára az áremelkedésekből profitáló olajvállalatok extraprofitadójából szereznének további eszközöket.

Miközben ugyanis az iráni hírek nyomán estek az ázsiai és európai részvényindexek, az olajpapírok, mint a Shell vagy a magyar Mol, erősödtek. A magyarországi rezsicsökkentés – mely a kormányváltással, a Tisza választási győzelmével immár veszélybe került – erre építve könnyíti a háztartások terheit.

A német autóklub (ADAC) adatai szerint a csúcsidőszakban, közvetlenül húsvét után, a dízel literenkénti ára Németország-szerte átlagosan mintegy 70 centtel volt magasabb a háború előtti szintnél, a Super E10 pedig körülbelül 41 centtel drágult, amit a beharangozott adócsökkentés egyáltalán nem lesz képes ellensúlyozni.

NZS/Felvidék.ma/vg.hu