Ipolyvisk megerősítette kapcsolatait Tésa községgel

Több évtizedes gyümölcsöző kapcsolatot erősített meg augusztus 7-én Ipolyvisk és Tésa az Ipolyon átívelő híd lábánál. A helyszín jelképes, hiszen az Ipoly évszázadok óta összeköti a két települést. A testvértelepülési szerződéssel mintegy hivatalossá vált a két község közti kapcsolat.

Mint Antal Nyustin Ágnes, Ipolyvisk polgármestere a megállapodás aláírása előtt kifejtette, hogy az együttműködés nem új keletű, hiszen számos eseményt közösen szerveznek meg. „Elmondhatjuk, hogy a folyó nem elválaszt, hanem összeköt minket” – jegyezte meg.

A helyszín mellett az időpont sem véletlen, augusztus 7-én indul az ötödik alkalommal életre hívott Nagy Ipoly-takarítás környezetvédelmi akció. Ennek keretében a kezdetek óta ipolyviskiek és a tésaiak együtt tisztítják az adott szakaszon a határfolyót.

„A Nagy Ipoly-takarítás első napja méltó arra, hogy hivatalos megállapodást kössön a számos ponton együttműködő két település”

– hangzott el az Ipoly-híd tövében tartott rövid ünnepi alkalmon.

Berci Albertné, Tésa polgármestere jelezte: immár több mint tizenöt éve folyamatosan erősödik a kapcsolat a két község között. Az Ipoly partja számos közös élménynek, közösségerősítő alkalomnak adott otthont. Kiemelte az ipolyviskiek vendégszeretetét, mellyel hozzájárulnak a jó kapcsolatokhoz.

A rövid köszöntők után ünnepélyes keretek között aláírták a testvértelepülési megállapodást.

Antal Nyustin Ágnes a Felvidék.má-nak elmondta: „Történelmi távlatokba nyúlik a két település közti kapcsolat, még a monarchia idejében Ipolyvisk katolikus plébániájának filiája volt Tésa községe. A történelem útveszőiben a kapcsolatok kissé lanyhultak a huszadik század folyamán, azonban az európai uniós tagság és főleg a schengeni csatlakozás nagyban lendített a kapcsolatokon. Újra átjárhatóvá vált a határ, így erősödött a viszony a két falu között.

A palóc kultúra és a hagyományőrzés, a környezetvédelem és a természeti kincseket felölelő turizmus szintúgy összekovácsolja a két települést, több pályázatban működtek együtt.”

A közös rendezvények közül kiemelkedik a Híd-nap, melyet augusztus első szombatján szerveznek meg a már említett Ipoly-híd tövében. Idén is több tésai vett részt az eseményen. Az augusztus végi tésai Szilva-nap szintúgy népszerű az ipolyviskiek körében.

Tésa mindössze százfős kistelepülés a Börzsöny tövében, Pest vármegye északi szegletében. A falu könnyen megközelíthető Ipolyvisk irányából is, alig pár kilométerre terül el az Ipolytól.

A testvérszerződés aláírásának napján az Ipolyviski Közösségi Központ napközis táborának kis lakói éppen Tésára igyekeztek, az ottani park várta őket. Az ünnepi aláírást követően pedig már indult is a közös takarítás az Ipolyon.

Látható, hogy élettel teli a két falu közötti kapcsolat, s a már meglévő baráti viszonyt erősítette meg a megállapodás aláírása.

Pásztor Péter/Felvidék.ma