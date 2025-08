Nagy Ipoly-takarítás, ahol fontos a teremtett világunk védelme

A hét második felében immár ötödik alkalommal szervezik meg a Nagy Ipoly-takarítást a folyó határt alkotó szakaszán. Az augusztus 7-e és 10-e között zajló akcióba több mint harminc település mellett számos civil szervezet és egyesület önkéntesei kapcsolódnak be. Az augusztus 6-án Drégelypalánkon megtartott sajtótájékoztatón a rendezvény környezetvédelmi jellege mellett a közösségépítő és nevelői szerepéről is szó esett.

Rigó Dávid, Drégelypalánk polgármestere kifejtette: immár ötödik alkalommal gyűlnek össze a Nagy Ipoly-takarítás égisze alatt a határ két oldalán lévő települések képviselői.

„Fontos üzenetet közvetítünk a Kárpát-medencében. Fontos a környezetünk védelme, a becses értékeink megőrzése. A nagytakarítás az edukációt is szolgálja”

– emelte ki a sajtótájékoztatón.

Dr. Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő kiemelte, a nagytakarításban résztvevő közösség célul tűzte ki, hogy az éghajlatváltozásra önkéntességgel és összefogással reagál. Mindez szemléletváltást mutat a teremtett környezet megóvása érdekében – emelte ki a KDNP országgyűlési képviselője.

Majd hozzátette:

a nagytakarítás példamutatás a tágabb közösségeink számára is.

A képviselő a kezdetek óta részt vesz a takarításban, így felelevenítette a tapasztalatait.

Jelezte: a fél évtizede életre hívott akciónak látható az eredménye, egyre kevesebb a hulladék a folyóban.

Ugyancsak kiemelne az összefogás erejét, példaértékű az együttműködés az Ipoly bal és jobb partján lévő önkormányzatok között.

A szeszélyes Ipolyról szólt bevezetőjében Balla Mihály országgyűlési képviselő. A teremtett környezet védelmének szándéka hívta életre a nagytakarítást – folytatta a FIDESZ országgyűlési képviselője.

Az Ipoly egy példa arra, hogyan tehetünk a környezetünk javítása érdekében – húzta alá.

A folyó és a Börzsöny egy csodás természetet ölel fel, melyet óvni kell. A természet eme szépségeit egyre inkább felfedezik a turisták, ezért is kell ezt az értéket megóvnunk – fejtette ki.

„A felvidéki magyar közösségnek és a Kárpát-medence magyarságának a természetes régiókban rejlik a valódi ereje. Ezt azzal tudjuk szolgálni, hogy részt veszünk a közösségi életben, erre példa a nagytakarítás is”

– ezt már Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke jelezte Drégelypalánkon.

Az eseménnyel kapcsolatban elmondta: a természet védelme közös érdekünk, nemes küldetésünk. Kiemelte az edukációs jellegét, a megelőzés szempontjából is. A takarítás egyik alappillére az összetartozás, a nemzeti hovatartozás erősítése – véli Gubík László.

Végezetül Hidvégi Vince, az esemény főszervezője, a Duna – Ipoly Sportegyesület alelnöke a 2025. évi nagytakarítással kapcsolatban néhány alapinformációt osztott meg a résztvevőkkel.

Az augusztus 7-e és 10-e között zajló akcióban magyarországi és szlovákiai települések és szervezetek önkéntesei vesznek részt.

A regisztrált önkéntesek száma meghaladja a 250 főt. Ők az Ipolyon önkénteskednek a következő napokban.

A vízen takarítók mellett további mintegy kétszázan a szárazföldön csatlakoznak az akcióhoz.

A nagytakarításba 128 kajakot és kenut vontak be. Ezzel kapcsolatban Hidvégi Vince emlékeztetett: a takarításban használt vízi járműveket a 2018-as Egy folyóban evezünk Interreg-pályázat során szerezték be az Ipoly menti települések. A takarítás az Ipoly folyó határszakaszán valósul meg, mindez jelentős koordinálást igényel. Mára már ebben is nagy tapasztalatuk van a részt vevő településeknek.

Hidvégi továbbá elmondta: Ipolytölgyesen családi nappal készülnek augusztus 9-én, szombaton, ahol különféle gyermekprogramokkal várják a családosan érkező önkénteseket.

A begyűjtött szemetet a magyar oldalon a MOHU Zrt., a szlovákiai oldalon pedig a Marius Pedersen hulladékgazdálkodó vállalat térítésmentesen szállítja el. A szerdai sajtótájékoztatót követően csütörtöktől indul az önkéntesek bevonásával az ötödik Nagy Ipoly-takarítás.

Pásztor Péter/Felvidék.ma