Az új tanévben is számos szünet vár a tanulókra

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

A 2025/2026-os tanévben is több szünet vár a tanulókra, az első az őszi szünet, mely október 30-tól november 3-ig tart. A karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap pénteken, december 19-én lesz, a tanítás 2026. január 8-án, csütörtökön folytatódik. Február 2-án pedig egynapos félévi szünet lesz.

A tavaszi szünet először Pozsony, Nyitra és Nagyszombat megyében lesz, február 16-a és 20-a között, utána Besztercebánya, Zsolna és Trencsén megye következik (február 23-27.). Végül a Kassa és Eperjes megyei gyerekek pihenhetnek, március 2-a és 6-a között.

A húsvéti szünet április 2-tól április 7-ig tart, a tanítás szerdán, április 8-án folytatódik. A nyári vakáció július 1-jétől augusztus 31-ig fog tartani.

A tanítási szünetek dátumát a honlapján teszi közzé az oktatási minisztérium.

TASR/Felvidék.ma

