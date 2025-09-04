Home Itt és Most „Senki sem engedheti meg magának, hogy rövid távú érdekekből az emberek egészségével játsszon”
Itt és Most

„Senki sem engedheti meg magának, hogy rövid távú érdekekből az emberek egészségével játsszon”

Viola Miklósnak, a Magyar Szövetség egészségügyi szakpolitikusának a reakciója az SZTA sajtótájékoztatójára

Viola Miklós

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Viola Miklósnak, a Magyar Szövetség egészségügyi szakpolitikusának a reakcióját a Szlovák Tudományos Akadémia mai sajtótájékoztatójára.

Van két elemzés. A körpecséttel is rendelkező, gyíkemberhívő molekuláris genetikus Soňa Pekováé és a Szlovák Tudományos Akadémiáé.

Peková elemzése titkos, tudományos szaklapban nem jelent meg, az egész vakcinaháborút elindító kormánybiztos csak a főügyésznek mutatta meg. A Szlovák Tudományos Akadémia munkatársai kiálltak a sajtó elé, és elmondták, milyen módszerrel dolgozott és milyen eredményre jutott az intézet biomedicinális központja. Az egyik elemzés génmódosító hatást, a másik Covid–19 elleni védelmet tulajdonít a vizsgált vakcináknak.

Van, aki az elsőnek hisz, van, aki a másodiknak. A politikusoknak még a tudományt is sikerült megkérdőjelezniük, s a társadalmat ebben a kérdésben is megosztaniuk úgy, hogy mára a két csoport között statisztikai hibahatáron belüli az átjárás.

Egyre nagyobb hát a politikusok felelőssége. Nemcsak orvosként mondom, hogy ez így nem mehet tovább, ötgyermekes édesapaként is úgy gondolom, hogy senki sem engedheti meg magának, hogy rövid távú érdekekből az emberek egészségével játsszon, ahogy azt sem, hogy miatta oltatlan gyermekek haljanak meg kanyaróban.

Viola Miklós, a Magyar Szövetség egészségügyi szakpolitikusa

