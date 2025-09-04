Home Itt és Most Blanár konstruktív párbeszédet vár Fico és Zelenszkij találkozójától
Blanár konstruktív párbeszédet vár Fico és Zelenszkij találkozójától

Robert Fico és Juraj Blanár (Fotó: TASR, Jakub Kotian)

Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter konstruktív párbeszédet vár Robert Fico (Smer-SD) kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójától. Szerinte ez fontos Szlovákia számára, tekintve, hogy Ukrajna egy szomszédos ország. A miniszter ezt egy újságírói kérdésre reagálva jelentette ki.

„Ukrajna egy szomszédos ország, mellyel jó viszonyban szeretnénk lenni, de egyben azt is szeretnénk, hogy a szomszédunk tartsa tiszteletben a nemzeti érdekeinket. Üdvözlöm ezért, hogy ukrán kezdeményezésére szerveztük meg ezt a találkozót, ahol a kormányfő és az elnök, valamint több miniszter is találkozhat” – állapította meg Blanár. Elmondása szerint a találkozó napirendjéről jelenleg egyeztetnek.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ungvári találkozójának egyik fő témája az energetikai infrastruktúra lesz – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya. „A kormányfő és az ukrán elnök közös sajtótájékoztatót tart a tárgyalás után” – jelentette ki a kormányhivatal. Mint hozzátették, Fico Julija Szviridenko ukrán miniszterelnökkel is találkozik Ungváron. Elmondásuk szerint a szlovák küldöttség további tagjai Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter, miniszterelnök-helyettes és Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter lesznek.

Fico és Zelenszkij pénteken találkoznak, miután a kormányfő visszatér Kínából, ahol kedden (szeptember 2.) Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. A miniszterelnök szerdán (szeptember 3.) katonai díszszemlén vett részt, valamint hivatalos tárgyalásokat folytatott Alekszandar Vucsics szerb és Luong Cuong vietnami elnökkel. Csütörtökön Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt.

TASR/Felvidék.ma

