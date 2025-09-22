Gyűjtés indult a csicsói kolostor megmentéséért

Mint ismert, augusztus 6-ára virradóra a Komáromi járásban lévő Csicsó községben a templom melletti kolostor épületének tetőszerkezete és belső terei is a tűz martalékává váltak. Az épület megmaradt részeiben a csaknem nyolcórás tűzoltás további károkat okozott.

Jelenleg még a károk felmérése zajlik, de már meghirdették a nyilvános gyűjtést a csicsói kolostor megmentéséért, amely 2026. március 15-ig tart majd. Kiss Róbert kanonok portálunk megkeresésére elmondta, jövő héten részletes információkkal tud majd szolgálni azt illetően, mekkora kár keletkezett az épületben, illetve az eddigi adományokat is összegzik.

A csicsói kolostorban a tűzesetig külföldről érkezett missziós papok éltek, akik a környékbeli települések híveit szolgálják magyar nyelven. A csicsói kolostor megmentése közösségi ügy.

Az épület egyébként nemrég esett át teljes felújításon, 2019 és 2020 között a Kálnoki család és a Nagyszombati Főegyházmegye támogatásával, miután a család a Csicsói Római Katolikus Egyházközségnek ajándékozta azt.

A kolostor megmentéséért indított közadakozás transzparens számlája:

SK58 0900 0000 00000 2638 5287

SZE/Felvidék.ma