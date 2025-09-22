Kevesebb adóbevételekből származó pénze lesz Nyitra megyének

A következő időszakban takarékoskodnia kell Nyitra megyének. Peter Privalinecnek, a megyei hivatal igazgatójának tájékoztatása szerint a megyének több millió euróval kevesebb pénze származik majd adóbevételekből, mint amennyivel a költségvetésben számolt.

A megyei önkormányzat ülésén Privalinec kijelentette, a pénzügyminisztérium aktuális előrejelzése szerint az adóbevételek a vártnál alacsonyabbak lesznek.

„Kidolgoztuk a kiadások csökkentésére vonatkozó tervek első részét, mivel a pénzügyminisztérium júniusi előrejelzése azt mutatja, hogy az adóbevételek alacsonyabbak lesznek. A kieső összeg az idei évben több mint 3,6 millió euróra rúghat” – magyarázta Privalinec.

Hétfői ülésükön a megyei képviselők megszavazták a szükséges intézkedéseket, amelyek az első szakaszban a kiadások 1,5 millió eurós csökkentését irányozzák elő.

„Az első szakaszban az adóbevételek 159 361 000 euróról 157 861 000 euróra csökkennek” – tette hozzá a megyei hivatal.

A megyei költségvetésben a folyó kiadások csökkentése például az adminisztrációt érintené, 365 ezer euró összegben. A kultúra területén ez az összeg 500 ezer euró, az oktatás területén 300 ezer, a szociális kiadások adóbevételekből finanszírozott összege pedig 335 ezer euróval csökkenne.

TASR/Felvidék.ma