Az ősz színei az egykori lévai Schoeller parkban

A Léva belvárosában található városi park napjainkban a pihenést és a szórakozást kínálja. Ám a története is jelentős. Néhány építészeti elem és növényzet emlékeztet a dicső múltra, a mostanra már teljes mértékben letűnt polgári Léva hangulatára.

A park központi eleme volt egykoron a Schoeller-kastély. Az épület 1879-ben Leidenfrost László tervei alapján épült fel. A Scholler família felvirágoztatta a kisvárost. Legjelesebb tagja Schoeller Gusztáv volt, aki jelentős mecénási tevékenysége tett ismertté. A kastély a századfordulón leégett, majd Czibulka Rezső tervei alapján kétszintessé bővítve újjáépült. Minden bizonnyal a város egyik legpompásabb épülete lett, ám sajnos a második világháborús ostrom alatt és az azt követő időszakban teljesen megsemmisült a kastély.

Az angol stílusú kertet a svéd Carl Gutaf Swensson kertészmérnök tervezte. A park része volt több tó, s egzotikus növényeket telepítettek a területre. Több növény a mai napig is látható. Az állatvilága is egyedi volt. Különleges madarak lakták a madárkifutót. Emellett erdei állatok is otthonra leltek itt. Szökőkút és mesterséges gejzír is tarkította a parkot.

A Schoeller család a második világháború végnapjaiban elvesztette a kastélyt és a hozzá tartozó területet. Az épületet bombatalálat érte, s mivel nem újították fel, a világégést követő ínséges időkben a lévaiak felhasználták az épületmaradvány elemeit saját házaik kiigazítására. A kastély romjai hamarosan eltűntek.

A park közterületté vált. Az utóbbi időkben igyekeznek visszaállítani a régi fényét. Ez nagyban köszönhető a Lévai Szépítő Egyletnek, s egykori vezetőjének, a későbbi alpolgármesternek, az oly korán eltávozott Tolnai Csabának.

Felújult a kis tavacska is, közepén a szökőkúttal. Ez a fejlesztés az egyik utolsó ténykedése volt Tolnai Csabának. Rozáriumot hoztak létre, egy kis filagória is felépült. Mindezzel a dicső múlt egy kis szelete jelent meg a parkban.

Játszótér, rengeteg pad, csodás növényzet várja az ide látogatókat. A kis műtóba már visszatértek a vadkacsák, a tó melletti cukrászda finom süteményekkel és kávéval csábítja az arra járókat.

Fotográfiáinkkal járjuk körbe az ősz színeiben pompázó lévai városi parkot, ismertebb nevén a Schoeller parkot.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma