Csendes tiltakozás a mauzóleum előtt- fél évre bezárják

A Szlovák Nemzeti Múzeum- Betléri Múzeum intézkedése értelmében fél évre bezárják a Krasznahorkaváralján levő Andrássy mauzóleumot. Vasárnap az Andrássy Franciska grófné emlékére tartott hálaadó szentmise után csendes gyertyás tiltakozás volt a műemlék bezárása ellen.

A mauzóleum november elsejétől tervezett bezárását minden előzetes egyeztetés nélkül jelentették be a közösségi hálón.

További látogatások fél évig csak telefonos egyeztetés után valósulhatnak meg. A műemléket újra április 30-án nyitnák meg a nagyközönség előtt.

Krasznahorkaváralja lakossága már eddig is megsínylette, hogy a vár és az Andrássy képtár nem látogatható a turisták számára. Most a Szlovák Nemzeti Múzeum-Betléri Múzeum vezetősége az utolsó kulturális műemléket is bezárja, amely eddig valamennyi látogató előtt nyitva volt” – nehezményezték civil szervezetek tagjai.

A vasárnapi hálaadó szentmisén megemlékeztek Andrássy Franciska grófnéról, a térség szegényeinek, árváinak és rászorultjainak bőkezű támogatójáról. Majd a mauzóleum előtt gyertyás felvonulást tartottak tiltakozásul a bezárás ellen.

„Ez a műemlék történelmünk, önazonosságunk és kulturális örökségünk része. A térség lakosaiként tiszteljük az Andrássyak emlékét, valamint átérezzük ennek a műemléknek a jelentőségét, ezért a szentmise után tisztelettel kifejeztük tiltakozásunkat az intézkedés ellen”

– fejtette ki Daniel Freivolt helyi önkormányzati képviselő.

A műemléket Andrássy Dénes gróf építtette szeretete és tisztelete jeléül az 1902-ben elhunyt felesége földi maradványai számára. A nagyszabású temetés két évvel a grófné halála után valósult meg ebben a mauzóleumban. Andrássy Dénes gróf földi maradványait pedig 1913-ban Szicília szigetén történt halála után helyezték el itt. A mauzóleum mögött temették el a házaspár hűséges kutyáját Tascherlt is. A mauzóleum a legjelentősebb szecessziós műemlék Szlovákiában, a Szlovák Nemzeti Múzeum-Betléri Múzeum adatai szerint évente mintegy 11 000 érdeklődő látogatja itthonról és külföldről egyaránt.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)