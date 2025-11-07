Nő a nagycsaládosok száma és aránya a magyarság körében Kárpátalján, ez is bizonyítja, hogy „az élet még nehéz körülmények között is utat tör magának” – jelentette ki Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) II. Kárpát-medencei konferenciáján.

A Kárpát-medencei magyar nagycsaládos egyesületek képviselőit a rendezvény helyszínén, a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban üdvözlő Tarpai József, a KMNE elnöke kiemelte: ez a konferencia jó alkalom arra, hogy abban a nehéz helyzetben, amelyben a kárpátaljai magyarok vannak, találjunk pozitívumokat is, például a megmaradáshoz szükséges túlélési technikákat, amelyek akár a szomszédos országokban élő nemzettársainknak is erőt adhatnak.

Beneda Attila köszöntőbeszédében rámutatott:

a mai napig a család jelenti a legnagyobb erőt abban, hogy a nehéz időszakokat, a viszontagságokat az emberek átvészeljék.

Fontos, hogy a kárpátaljai magyarság megtapasztalja az anyaország segítségét és azt, hogy amennyiben „összefogunk, a magyarság kitart egymás mellett, akkor a nehézségeket le tudjuk küzdeni”.

Szavai szerint a lelki támogatás mellett fontos a külhoni magyar családok segítése: a Köldökzsinór program, az óvodai, bölcsődei fejlesztések, a különböző gyermektáboroztatási programok, a családszervezetek támogatása.

„Az élet még nehéz körülmények között is utat tör magának, ezért fohászkodunk, és ezt igyekszünk, amennyire lehet támogatni”

– zárta gondolatait Beneda Attila.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke kifejtette: isteni szolgálatként „magyarként kell helytállnunk a szülőföldünkön, a közösségeinkben, felelősséggel és hűséggel szolgálni közösségeinket”. A nagycsaládosok ennek a feladatnak, küldetésnek messzemenően eleget tesznek, mert a gyerekvállalással jövőt is teremtenek a közösségnek. Szász Jenő az egész Kárpát-medencei magyar közösség szempontjából példaértékűnek és követendőnek nevezte a KMNE tevékenységét.

