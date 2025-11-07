Home Kitekintő Orbán Viktor: új fejezetet nyitunk a magyar-amerikai kapcsolatokban
Orbán Viktor: új fejezetet nyitunk a magyar-amerikai kapcsolatokban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Orbán VIktor/FB

Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar-amerikai kapcsolatokban – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Washingtonban, amikor Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban.

A magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az előző demokrata adminisztráció alatt nagyon sok kár történt, de hálás mindazért, amit az elmúlt tíz hónapban az új amerikai adminisztráció tett a bilaterális kapcsolatok megjavítása érdekében.

Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is beszélnek majd az amerikai elnökkel.

Rámutatott: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.

A Nyugat nem egységes Ukrajna ügyében

A Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Kiemelte:

Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren.

Kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a migránsoknak előbb kérvényezniük kell a belépést.

Hozzátette: az Európai Unió szankciói sújtják Magyarországot, mert nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek az ország, ezzel pedig az Európai Unió területére.

MTI/Felvidék.ma

