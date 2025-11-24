Irodalmi-zenés esttel ünnepelték a magyar nyelv hetét Párkányban

A magyar nyelv hetéhez kapcsolódó irodalmi-zenés műsort tartottak november 23-án a Párkányi Városi Művelődési Központban. A rendezvényt a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya és a Csemadok Párkányi Alapszervezete szervezte. Az est mottója Kantár Csaba, fiatalon elhunyt szímői költő gondolata volt: „A nyelvem, azt nem adom!”, amely a felvidéki magyar közösség identitásőrző szerepére utalt.

A program Juhász Gyula és Reményik Sándor Az ige című művének előadásával indult. A műsor házigazdája Sztruhár Mátyás, a párkányi gimnázium diákja volt.

Köszöntőt mondott Kiss Beáta, a Csemadok országos alelnöke. Beszédében felidézte, hogy

a felvidéki magyarság történetének sorsfordító időszakaiban mindig az anyanyelv jelentette a közösség alapját és megtartó erejét.

Hangsúlyozta: a nyelv nemcsak identitásképző tényező, hanem olyan érték, amelyet nem lehet elvenni. A magyar nyelv ünneplését a nyelv gazdagságával és kifejezőkészségével indokolta, hozzátéve, hogy az anyanyelv közösségteremtő szerepe ma is meghatározó.

Sztruhár Izrael Diana, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának elnöke beszédében arról szólt, hosszabb ideje foglalkoztatja a szervezőket, miként teremthetnének lehetőséget a szavalóversenyek résztvevőinek arra, hogy tét nélkül léphessenek színpadra. A magyar nyelv hete jó alkalmat adott erre. Elmondta, hogy a februári körzeti elődöntőkön rendszerint több mint nyolcvan diák vesz részt, ám ezúttal csak egy részüknek tudtak helyet biztosítani. Terveik között szerepel, hogy a rendezvénynek jövőre is legyen folytatása, más helyszínen és további iskolák bevonásával. Köszönetet mondott a fellépőknek és az őket felkészítő pedagógusoknak, kiemelve, a nyelv és a költészet szeretete gyermekkorban alapozható meg.

A délután során több művészeti csoport és diák lépett színpadra. A műsor azt hangsúlyozta, hogy a magyar nyelv nemcsak kommunikációs eszköz, hanem közösségmegtartó örökség. Az előadók teljesítménye bizonyította, hogy a magyar kultúra élő és továbbadásra kész.

A rendezvényen jelen volt többek között Kiss Beáta, a Csemadok országos alelnöke, Nagy Imre, a párkányi alapszervezet elnöke, Farkas Iván Nyitra megyei képviselő, Muzsla polgármestere, valamint Pásztor Rita, Kicsind polgármestere. Részt vettek a helyi iskolák pedagógusai és művészeti intézmények vezetői is. A programot a Bethlen Gábor Alap támogatta.

A műsor fellépői és műsorszámai:

Mészáros Kitti – Pataki Edit: Betűbarát

(Endrődy János Alapiskola, Muzsla)

Színai Zalán – Péter Erika: Egyetértés

(Endrődy János Alapiskola, Muzsla)

Matus Jázmin – Népdalok

(Turczel Lajos Alapiskola, Szalka)

Danič Dávid – Zelk Zoltán: Van az asztalfiókban

(Ady Endre Alapiskola, Párkány)

Khéli Emma – Ábrányi Emil: Szelíd szemek

(Selye János Gimnázium, Komárom)

Szívritmus (Gimnázium, Párkány) – Bajtek Noémi, Kiss Vivien, Kocsner Zsófia, Ferdinand Viktor, Laky Martin, Oláh Patrik

Reményik Sándor: Csendes csodák

József Attila: Tedd a kezed

Khéli Emma – Szabó Magda: Páva, bokor, sziget

(Selye János Gimnázium, Komárom)

Szívritmus (Gimnázium, Párkány) – Radnóti Miklós: Éjszaka

Vaszil Botond Merse – Petőfi Sándor: Szeget szeggel

(Ady Endre Alapiskola, Párkány)

Címer Vince Dániel – Petőfi Sándor: Az Apostol

(Ady Endre Alapiskola, Párkány)

Rikkancsok Néptánccsoport – Gömöri karikázó

(Turczel Lajos Alapiskola, Szalka)

Hutira Kristóf – Lusta Jankó (népmese)

(Petőfi Sándor Alapiskola, Kéménd)

További irodalmi és zenei előadók:

Bielokostolský Mária Anna Krisztina – Reményik Sándor: Akarom

(Ady Endre Alapiskola, Párkány)

Benkovics Krisztina – Móra Ferenc: A hegedű

(Gimnázium, Párkány)

Danič Ádám – Petőfi Sándor: Magyar vagyok

(Ady Endre Alapiskola, Párkány)

Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola Gyermekkara

Vezényelt: Szilágyi Szilvia

Zongorán kísért: Kurina József (DiS.art.)

Műsorszámok:

Sebő Ferenc – József Attila: Rejtelmek ha zengenek

Bródy János – Babits Mihály: Mindenki embernek

Sándor Ágnes (Léva) – Versösszeállítás

HB/Felvidék.ma