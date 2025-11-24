Irodalmi-zenés esttel ünnepelték a magyar nyelv hetét Párkányban

A magyar nyelv hetéhez kapcsolódó irodalmi-zenés műsort tartottak november 23-án a Párkányi Városi Művelődési Központban. A rendezvényt a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya és a Csemadok Párkányi Alapszervezete szervezte. Az est mottója Kantár Csaba, fiatalon elhunyt szímői költő gondolata volt: „A nyelvem, azt nem adom!”, amely a felvidéki magyar közösség identitásőrző szerepére utalt.
A program Juhász Gyula és Reményik Sándor Az ige című művének előadásával indult. A műsor házigazdája Sztruhár Mátyás, a párkányi gimnázium diákja volt.
Köszöntőt mondott Kiss Beáta, a Csemadok országos alelnöke. Beszédében felidézte, hogy
a felvidéki magyarság történetének sorsfordító időszakaiban mindig az anyanyelv jelentette a közösség alapját és megtartó erejét.
Hangsúlyozta: a nyelv nemcsak identitásképző tényező, hanem olyan érték, amelyet nem lehet elvenni. A magyar nyelv ünneplését a nyelv gazdagságával és kifejezőkészségével indokolta, hozzátéve, hogy az anyanyelv közösségteremtő szerepe ma is meghatározó.
Sztruhár Izrael Diana, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának elnöke beszédében arról szólt, hosszabb ideje foglalkoztatja a szervezőket, miként teremthetnének lehetőséget a szavalóversenyek résztvevőinek arra, hogy tét nélkül léphessenek színpadra. A magyar nyelv hete jó alkalmat adott erre. Elmondta, hogy a februári körzeti elődöntőkön rendszerint több mint nyolcvan diák vesz részt, ám ezúttal csak egy részüknek tudtak helyet biztosítani. Terveik között szerepel, hogy a rendezvénynek jövőre is legyen folytatása, más helyszínen és további iskolák bevonásával. Köszönetet mondott a fellépőknek és az őket felkészítő pedagógusoknak, kiemelve, a nyelv és a költészet szeretete gyermekkorban alapozható meg.
A délután során több művészeti csoport és diák lépett színpadra. A műsor azt hangsúlyozta, hogy a magyar nyelv nemcsak kommunikációs eszköz, hanem közösségmegtartó örökség. Az előadók teljesítménye bizonyította, hogy a magyar kultúra élő és továbbadásra kész.
A rendezvényen jelen volt többek között Kiss Beáta, a Csemadok országos alelnöke, Nagy Imre, a párkányi alapszervezet elnöke, Farkas Iván Nyitra megyei képviselő, Muzsla polgármestere, valamint Pásztor Rita, Kicsind polgármestere. Részt vettek a helyi iskolák pedagógusai és művészeti intézmények vezetői is. A programot a Bethlen Gábor Alap támogatta.
A műsor fellépői és műsorszámai:
Mészáros Kitti – Pataki Edit: Betűbarát
(Endrődy János Alapiskola, Muzsla)
Színai Zalán – Péter Erika: Egyetértés
(Endrődy János Alapiskola, Muzsla)
Matus Jázmin – Népdalok
(Turczel Lajos Alapiskola, Szalka)
Danič Dávid – Zelk Zoltán: Van az asztalfiókban
(Ady Endre Alapiskola, Párkány)
Khéli Emma – Ábrányi Emil: Szelíd szemek
(Selye János Gimnázium, Komárom)
Szívritmus (Gimnázium, Párkány) – Bajtek Noémi, Kiss Vivien, Kocsner Zsófia, Ferdinand Viktor, Laky Martin, Oláh Patrik
Reményik Sándor: Csendes csodák
József Attila: Tedd a kezed
Khéli Emma – Szabó Magda: Páva, bokor, sziget
(Selye János Gimnázium, Komárom)
Szívritmus (Gimnázium, Párkány) – Radnóti Miklós: Éjszaka
Vaszil Botond Merse – Petőfi Sándor: Szeget szeggel
(Ady Endre Alapiskola, Párkány)
Címer Vince Dániel – Petőfi Sándor: Az Apostol
(Ady Endre Alapiskola, Párkány)
Rikkancsok Néptánccsoport – Gömöri karikázó
(Turczel Lajos Alapiskola, Szalka)
Hutira Kristóf – Lusta Jankó (népmese)
(Petőfi Sándor Alapiskola, Kéménd)
További irodalmi és zenei előadók:
Bielokostolský Mária Anna Krisztina – Reményik Sándor: Akarom
(Ady Endre Alapiskola, Párkány)
Benkovics Krisztina – Móra Ferenc: A hegedű
(Gimnázium, Párkány)
Danič Ádám – Petőfi Sándor: Magyar vagyok
(Ady Endre Alapiskola, Párkány)
Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola Gyermekkara
Vezényelt: Szilágyi Szilvia
Zongorán kísért: Kurina József (DiS.art.)
Műsorszámok:
Sebő Ferenc – József Attila: Rejtelmek ha zengenek
Bródy János – Babits Mihály: Mindenki embernek
Sándor Ágnes (Léva) – Versösszeállítás
HB/Felvidék.ma