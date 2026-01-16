Élő közvetítés, premierfilm és sztárvendégek – egyhetes „kultúrmaraton” a közmédia csatornáin

Még több különleges kulturális tartalommal jelentkezik január 19. és 25. között a közmédia. A televízió- és rádiócsatornák január 22-én, a magyar kultúra napján egész napon át tartó tematikus műsorfolyamot adnak, amelyben a magyar irodalom, zene, táncművészet, tudomány és filmművészet meghatározó értékei, a klasszikus hagyományoktól a kortárs feldolgozásokig kapnak hangsúlyt.

Megtekinthetik a MÜPA élő gálaműsorát, a Bolond Istók című tévéfilm premierjét, továbbá archív és vadonatúj kulturális tartalmakkal is készülnek a csatornák.

Minden reggel versfilmekkel indul az egyhetes műsorfolyam az M5 csatornán, délutánonként pedig a Librettó és az Agenda jelentkezik tematikus adással. Január 19-én, hétfőn 23:40-től két részletben látható a Duna Művészegyüttes Székelykapu című, 2025-ös MÜPA-előadása, amely a néptánc és a nemzeti hagyomány erejét állítja középpontba.

Január 22-én, szintén a MÜPÁ-ban, gálaműsor keretében emlékeznek meg arról, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratának tisztázatát. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Győri Balett és a Danubia Zenekar ünnepi előadását élőben közvetíti 21 órától az M5.

A közmédia kulturális csatornáján a hét folyamán számos műfajon és megközelítésen keresztül jelenik meg a magyar kultúra sokszínűsége a képernyőn: a Magyar Krónika huszárhagyományokat bemutató adása a történelmi örökségre irányítja a figyelmet, míg a Hungarikumok a magyar tudomány történetében a hazai szellemi teljesítmények előtt tiszteleg. Az irodalom iránt érdeklődők Takaró Mihály tematikus Könyvjelző-sorozatában mélyülhetnek el, míg a Mesterember leszek sorozat herendi epizódja a kézműves tudás értékét mutatja be. A kínálatot játékfilmes alkotások is gazdagítják: a Kerek Ferkó című tévéfilm, valamint a Csontváry Kosztka Tivadar életét és művészetét feldolgozó filmdráma a magyar filmművészet eszközeivel idézi meg a nemzeti kulturális örökség meghatározó alakjait és történeteit. Zenés színpadi élményt kínál január 24-én, szombaton 21 órakor Kálmán Imre: Csárdáskirálynő című operettje, január 25-én, vasárnap 21:30-tól két részletben

A helység kalapácsa népies vígopera kerül adásba Petőfi Sándor emlékére, Kovács Adrián zeneszerző és Bereczki Ágota szövegíró alkotómunkája nyomán.

A Duna valamennyi magazinműsora, a Család-barát, a Családi kör, az Agytorna és a Ridikül is tematikus adással jelentkezik január 22-én. A magyar kultúra napjának egyik kiemelt eseménye a Bolond Istók című filmdráma országos tévépremierje. Rohonyi Gábor és Hegedűs Georgina alkotása Arany János kevésbé ismert, kalandos ifjúkorát mutatja be romantikus és drámai elemekkel, a road movie műfaját is megidézve. A film január 22-én, 21 órától látható először a Dunán.

Ugyanezen az estén 22:30-kor a Duna World műsorán szerepel az Arany János Toldija nyomán készült, festménytechnikával animált Daliás idők.

Az M2 csatorna napközben több gyerekeknek szóló ismeretterjesztő epizódot sugároz A reformkor nagyjai című sorozatból. Az M2 Petőfi TV műsorán az Esti Kornél tematikus élő adással jelentkezik, a Mit kíván? vendége a Petőfi Zenei Díjas Ismerős Arcok zenekar frontembere, Nyerges Attila lesz. 23 órakor a KultUp – Dráma Mindenkinek! várja a fiatalabb közönséget is megszólító tartalommal.

A televíziós kínálatot a rádiócsatornák műsora egészíti ki. A Kossuth Rádió egész napos műsorfolyamában a nemzeti irodalom, zene, színház, építészet és tudomány meghatározó alakjai és értékei kerülnek fókuszba. A Hajnal-táj, a Jó reggelt, Magyarország!, a Délelőtt, A hely, a Vendég a háznál, az Édes anyanyelvünk, valamint a Kalendárium adásai a magyar kultúrához kapcsolódó témákkal jelentkeznek: szó esik többek között a hagyományőrzésről, Kodály Zoltán örökségéről, a magyar gyermekkönyv-illusztrációról, a magyar nyelv szerepéről és aktuális kulturális évfordulókról. A nap során rövid portréműsorokban szólal meg – mások mellett – Lukács Sándor, Kubik Anna, és Keresztes Ildikó.

A napot rádiószínházi előadások is gazdagítják: délután Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései, este pedig Jókai Mór: Mire megvénülünk című műve hangzik el. A nap zárásaként Kölcsey Ferenc versei – köztük a Himnusz – idézik meg a magyar kultúra alapértékeit.

A Bartók Rádió egész napos kiemelt magyar tematikával jelentkezik: magyar előadók felvételei és magyar zeneszerzők művei szólnak. Ezen a napon indul útjára a Szöveg dal nélkül című új műsorelem, amely elsőként a Muzsikáló reggel, délelőtt és délután adásában lesz hallható. Ezekben érdekes kordokumentumokat, zeneszerzők és előadóművészek leveleit, visszaemlékezéseit, valamint írók és költők zenéhez kapcsolódó gondolatait ismerhetik meg. Január 22-én 19:35-kor hallható a 10. Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny nagydíjáért rendezett koncert felvétele, majd 22 órától az Ars nova – a XX–XXI. század zenéje című műsorban a Hortobágy zenei világa elevenedik meg Lajtha László, Ligeti György és Decsényi János művein keresztül.

A Szakcsi Rádió január 21-én a Jazzportré című műsorban Lakatos Ágnest, a magyar jazzoktatás és jazzélet kiemelkedő egyéniségét látja vendégül.

Január 22-én 19 órától a Barabás Lőrinc Quartet Other Than Unusual című albuma hallható, 20 órától pedig a Gadó Gábor Quintet koncertje zárja az estét. A Dankó Rádió Derűs napot! című műsorában a magyar kultúra napja alkalmából az M5 kulturális csatorna vezető szerkesztője, Merkl László vendégeskedik, valamint a hét zenei kínálatában is nemzeti örökségünk kerül a fókuszba.

A Csukás Meserádió a magyar nyelv és irodalom értékeit a legfiatalabbak számára is élményszerűen közvetíti:

január 19. és 25. között az esti mese mellett naponta egy vers is elhangzik. Az esti mesesávban ezen a héten kizárólag magyar szerzők és művek kapnak helyet, elismert művészek tolmácsolásában. Január 22-én, a magyar kultúra napján hallhatják – többek között – Halász Judit, Bodrogi Gyula, Mikó István és Kamarás István összetéveszthetetlen hangját, ezen felül kiemelt szerepet kapnak a Nemzeti Archívumból származó, gyermekeknek szóló különleges tartalmak. A meserádió bemutatja A Legmesésebb Meseírók alkotásait is.

Január 22-én ismerhetik meg a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport közös nyelvújítási kezdeményezésének eredményét is, amely a sportvilágban használt idegen kifejezések magyar megfelelőinek elterjesztését célozta. Az elmúlt hetekben huszonöt szó magyarítására kerestek megoldást, bevonva a hallgatókat és az olvasókat.

A magyar kultúra hete – január 19. és 25. között a közmédia csatornáin.

MTVA/Felvidék.ma