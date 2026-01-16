Home Kitekintő Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Putyin és Netanjáhú
Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Putyin és Netanjáhú

Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök – közölte a Kreml sajtószolgálata pénteken.

„Vlagyimir Putyin ismertette az elvi megközelítéseket a politikai és diplomáciai lépések aktivizálása, a régió stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében” – áll a közleményben, amely szerint az orosz elnök megerősítette készségét, hogy „továbbra is megtegye a megfelelő közvetítő erőfeszítéseket, elősegítse a konstruktív párbeszéd előmozdítását az összes érdekelt állam részvételével”. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken fenntartják a kapcsolatot.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin a Netanjahuval folytatott tárgyalása után beszélt Maszúd Peszeskján iráni elnökkel is.

„Oroszország nemcsak Iránnak, hanem az egész régiónak, a regionális stabilitásnak és békének is segítséget nyújt, a többi között az elnök aktív fellépésének köszönhetően, amelynek célja a feszültség enyhítése” – mondta Peszkov. A Kreml sajtószolgálata szerint Peszeskján tájékoztatta orosz hivatali partnerét az iráni helyzet rendezésére irányuló intézkedésekről.

„Oroszország és Irán következetesen szolidáris álláspontot képvisel az Irán körüli és a régió egészében fennálló feszültség mielőbbi enyhítése, valamint a felmerülő problémák kizárólag politikai és diplomáciai eszközökkel történő megoldása érdekében” – áll a közleményben.

A két vezető megerősítette kölcsönös szándékát a Moszkva és Teherán közötti stratégiai partnerség megerősítésére és közös gazdasági projektek megvalósítására.

